El escalofriante relato de un británico que fue capturado en Ucrania y torturado por rusos: “Yo soy tu muerte”

Aiden Aslin, un combatiente británico capturado en la ciudad ucraniana de Mariupol por las fuerzas rusas, en un lugar desconocido, en una imagen fija de un video publicado el 18 de abril de 2022. (RURTR / CANAL DE TV ESTATAL DE RUSIA ROSSYIA 1/ REUTERS TV)

Un británico capturado en Ucrania y liberado en un intercambio de prisioneros contó el domingo que sus captores le apuñalaron y le obligaron a cantar el himno nacional ruso.

Aiden Aslin, que fue liberado y trasladado en avión a Riad el miércoles pasado junto con otros cuatro británicos dijo a The Sun, en su primera entrevista de regreso al Reino Unido, que fue torturado.

Aslin, de 28 años, originario de Nottinghamshire, en el centro de Inglaterra, vivía en Ucrania y servía para los marines cuando Rusia invadió el país en febrero.

Fue hecho prisionero mientras luchaba por Kiev y condenado a muerte en junio por los separatistas apoyados por Rusia en Donetsk, en el este de Ucrania, acusado de ser un mercenario.

Aslin dijo a The Sun que fue golpeado repetidamente con una porra durante su interrogatorio y que en un momento dado cayó al suelo tras recibir un golpe en la frente.

Un oficial se arrodilló junto a él y le dijo en ruso: “Yo soy tu muerte”, contó.

“Me dijo ‘¿viste lo que hice?’, señalando mi espalda. Me mostró un cuchillo y ahí me di cuenta que me había apuñalado”, dijo.

Su captor le preguntó entonces si quería una muerte rápida o una muerte hermosa, dijo Aslin. Respondió que una “muerte rápida” y el hombre le contestó: “No, vas a tener una muerte hermosa”.

Contó que pasó los siguientes cinco meses en una celda minúscula, infestada de cucarachas y piojos, sin luz del día, excepto cuando le sacaban para hacer videos de propaganda o comunicar con la cancillería británica.

Aiden Aslin en una jaula de la sala del tribunal en un lugar indicado como Donetsk, Ucrania, en una imagen fija de un video publicado el 8 de junio de 2022. (Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk/REUTERS TV)

Dijo que escuchaba el himno nacional ruso en bucle y le ordenaban que se pusiera de pie y cantara, y que gritara “gloria a Rusia”.

Aslin fue liberado junto a otros cuatro británicos - John Harding, Dylan Healy, Andrew Hill y Shaun Pinner- en el marco de un canje de 10 prisioneros de guerra, a través de la mediación de Arabia Saudita.

Esos ciudadanos fueron puestos en libertad junto con otros cinco presos, gracias a un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania propiciado por Arabia Saudita.

La primera ministra británica, Liz Truss, indicó que la liberación de esos hombres ponía fin a “meses de incertidumbre y sufrimiento por ellos y sus familias”.

Fotograma de un video que muestra un grupo de prisioneros de guerra liberados por Rusia en la región de Chernihiv, Ucrania (Reuters)

La dirigente británica también daba las gracias al líder ucraniano Volodímir Zelensky “por sus esfuerzos por conseguir la liberación de detenidos”, y también a Arabia Saudita “por su asistencia”.

El Tribunal Supremo de Donetsk condenó a muerte en junio a Aslin y al también británico Shaun Pinner, además de al marroquí Braguim Saadun, por ser supuestos mercenarios del Ejército ucraniano.

Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron la liberación de un total de diez prisioneros de guerra de cinco nacionalidades y su traslado desde Rusia a Riad, en el marco de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

Según el Ministerio de Exteriores saudí, los diez prisioneros procedían de Marruecos, Estados Unidos, Croacia, el Reino Unido y Suecia, si bien no especificó cuántas personas fueron capturadas por cada bando ni tampoco las identificó.

Ucrania también intercambió al político prorruso y oligarca cercano al Kremlin Víktor Medvechuc, detenido en Kiev hace meses, por más de doscientos prisioneros ucranianos, entre ellos los que considera “héroes” del Regimiento Azov.

En cambio, Rusia anunció el pasado jueves el regreso de 55 militares capturados en Ucrania.

