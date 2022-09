Los países bálticos y Polonia comenzaron a prohibir el ingreso a los turistas rusos

La gente espera en el cruce fronterizo con Rusia en Narva, Estonia (REUTERS/Janis Laizans)

Cuatro de los cinco países de la Unión Europea fronterizos con Rusia empezaron a rechazar a los turistas rusos en la medianoche del lunes, diciendo que no deberían viajar mientras su país esté en guerra con Ucrania.

Polonia, Estonia, Letonia y Lituania impusieron nuevas restricciones, mientras que Finlandia decidió permanecer abierta, aunque ha recortado el número de citas consulares disponibles para los viajeros rusos que quieren visado.

La medida se suma a una larga serie de sanciones y medidas adoptadas por la Unión Europea o sus Estados miembros desde que Moscú invadió Ucrania el 24 de febrero en lo que denomina una “operación militar especial”.

La UE ha prohibido todos los vuelos procedentes de Rusia, dejando sólo las conexiones de transporte por ferrocarril y carretera, y este mes ha acordado limitar la expedición de visados de libre circulación en la zona Schengen.

La prohibición de entrada del lunes está dirigida a los turistas y excluye a los disidentes rusos que buscan refugio en la UE, junto con los camioneros, los refugiados y los residentes permanentes de los países de la UE, así como los que visitan a sus familiares.

En un domingo frío y lluvioso en Narva, una ciudad fronteriza de Estonia con hablantes de origen ruso que representan más del 90% de su población, los ciudadanos rusos se apresuraron a ingresar antes de que entraran en vigor nuevas reglas.

Una vista general del puente sobre el río Narva en el cruce fronterizo con Rusia (REUTERS/Janis Laizans)

Vadim Koralyov, un jubilado de 64 años de San Petersburgo, había comprado un apartamento en Narva para que su hija y sus nietos de París pudieran visitarlo.

“Ahora no sé qué hacer. El guardia fronterizo me dijo que ya no se me permitirá venir aquí”, dijo a la agencia Reuters.

Menos de una décima parte de unos 4.000 rusos que ingresan diariamente a Estonia están perdiendo el derecho bajo las nuevas reglas, dijeron las autoridades.

“Gente de Rusia, no intenten cruzar la frontera, no son bienvenidos aquí, ¡deben poner fin a la guerra contra Ucrania y marcharse de ese hermoso país!”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgar Rinkevics.

DIVISIÓN DEL BLOQUE

El tema de los viajes a la UE ha dividido al bloque, con capitales como Berlín y París argumentando que sería contraproducente prohibir a los rusos comunes, una medida defendida por Kiev.

Finlandia, cuya primera ministra Sanna Marin declaró anteriormente que los turistas rusos no deberían viajar a la UE durante la guerra, dijo que tal prohibición podría contravenir el acuerdo de la zona Schengen de que todos los países respetan las visas emitidas por otros países de la zona.

Sanna Marin dijo que tal prohibición podría contravenir el acuerdo de la zona Schengen (Olivier Hoslet/REUTERS/archivo)

La primera ministra estonia, Kaja Kallas, expresó su frustración por las divisiones dentro de la UE y advirtió que muchos viajeros rusos ahora se dirigirán a la frontera con Finlandia.

“Hay un vacío legal, y el vacío legal es Finlandia”, dijo el sábado el primer ministro estonio Kaja Kallas a Reuters en una entrevista.

“Así que no es del todo efectivo... pero aún así es mejor que nada”, agregó. “Espero que, más temprano que tarde, ellos también tengan que hacer esto”.

Para Mikhail Ivanov, un ciudadano ruso de 35 años que viaja en autocar de San Petersburgo a Tallin el domingo, visitar amigos en Estonia puede ser más complicado.

“Todavía podré llegar a Estonia a través de otros países”, dijo a Reuters poco después de cruzar a Narva.

Rusia dijo que tomaría represalias contra las restricciones, pero que no se aislaría del bloque.

(Por Andrius Sytas/Reuters)

