Un nuevo escándalo que involucra a un exfuncionario amenaza el gobierno de Boris Johnson

El último escándalo que golpeó al primer ministro británico, Boris Johnson, se profundizó el martes cuando un ex alto funcionario público dijo públicamente que la oficina de Johnson no estaba diciendo la verdad sobre cómo manejó las acusaciones de mala conducta contra un alto miembro de su gobierno.

Johnson ha estado bajo presión para que explique lo que sabía sobre las denuncias previas de mala conducta del legislador Chris Pincher desde el jueves, cuando Pincher renunció como jefe adjunto en medio de quejas de que manoseó a dos hombres en un club privado.

La explicación del gobierno ha cambiado repetidamente en los últimos cinco días, y los ministros inicialmente dijeron que Johnson no estaba al tanto de las denuncias anteriores de conducta sexual inapropiada en febrero, cuando ascendió a Pincher al puesto de jefe adjunto. Para el lunes, un portavoz dijo que Johnson sabía de las denuncias que “o bien se resolvieron o no progresaron a una queja formal”.

Eso no le cayó bien a Simon McDonald, el funcionario de mayor rango en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 2015 a 2020. En un movimiento muy inusual, dijo el martes que la oficina del primer ministro todavía no decía la verdad.

En una carta al comisionado parlamentario de estándares, McDonald dijo que recibió quejas sobre el comportamiento de Pincher en el verano de 2019, poco después de que Pincher se convirtiera en ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una investigación confirmó la denuncia y Pincher se disculpó por sus acciones, dijo McDonald.

McDonald también cuestionó las sugerencias de que Johnson desconocía las acusaciones o que podrían desestimarse porque se resolvieron o no se hicieron formalmente.

“La línea original No. 10 no es cierta y la modificación aún no es precisa”, escribió McDonald. “El señor Johnson fue informado en persona sobre el inicio y el resultado de la investigación”.

“Hubo una ‘queja formal’. Las acusaciones se ‘resolvieron’ solo en el sentido de que se completó la investigación; El Sr. Pincher no fue exonerado. Por lo tanto, caracterizar las acusaciones como ‘sin fundamento’ es incorrecto”.

Cuando se le preguntó sobre la carta, el secretario de Justicia, Dominic Raab, dijo que no sabía si Johnson había sido informado sobre la investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Raab era secretario de Relaciones Exteriores en ese momento y trabajó con McDonald en la investigación.

“Eso es una novedad para mí”, dijo Raab a la BBC cuando se le preguntó sobre la afirmación de McDonald’s de que a Johnson se le informó sobre la investigación. “No estaba al tanto de eso, y no me queda claro si eso es cierto en cuanto a los hechos”.

Las últimas revelaciones están alimentando el descontento dentro del gabinete de Johnson después de que los ministros se vieran obligados a hacer públicas las negativas del primer ministro, solo para que la explicación cambiara al día siguiente.

El Times de Londres publicó el martes un análisis de la situación bajo el titular “La afirmación de mentir pone en peligro a Boris Johnson”.

El escándalo se produce un mes después de que Johnson sobrevivió a una moción de censura en la que más del 40% de los legisladores del Partido Conservador votaron para destituirlo de su cargo. Las preocupaciones sobre el liderazgo de Johnson se vieron alimentadas por las respuestas cambiantes del primer ministro a meses de acusaciones sobre fiestas para romper el confinamiento en oficinas gubernamentales que finalmente resultaron en 126 multas, incluida una impuesta a Johnson.

Dos semanas después, los candidatos conservadores fueron duramente derrotados en dos elecciones parciales para ocupar los escaños vacantes en el Parlamento, lo que aumentó el descontento con el liderazgo de Johnson.

Pincher renunció el jueves como subjefe principal, un puesto clave para hacer cumplir la disciplina del partido, y le dijo al primer ministro que “bebió demasiado” la noche anterior y que “nos había avergonzado a mí y a otras personas”.

Johnson inicialmente se negó a dar el paso adicional de suspender a Pincher del Partido Conservador, pero cedió después de que se presentara una queja formal sobre las acusaciones de manoseo ante las autoridades parlamentarias.

Los críticos sugieren que Johnson tardó en reaccionar ante el escándalo porque no quería arriesgarse a obligar a Pincher a renunciar, lo que prepararía otra posible derrota electoral especial para los conservadores.

Incluso antes del escándalo de Pincher, surgieron sugerencias de que Johnson pronto podría enfrentar otro voto de censura.

En las próximas semanas, los legisladores conservadores elegirán nuevos miembros para el comité que establece las reglas parlamentarias del partido. Varios candidatos han sugerido que apoyarían cambiar las reglas para permitir otro voto de censura, que está prohibido por 12 meses según las reglas existentes.

El principal legislador conservador Roger Gale, un antiguo crítico de Johnson, dijo que ahora apoyará un cambio en las reglas del Comité Conservador 1922 para permitir la votación.

“El señor Johnson ha estado enviando ministros durante tres días, en un caso un ministro del gabinete, para defender lo indefendible, efectivamente para mentir en su nombre. No se puede permitir que eso continúe”, le dijo a la BBC. “Este primer ministro ha destrozado la reputación de un partido orgulloso y honorable por su honestidad y decencia, y eso no es aceptable.

