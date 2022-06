Renunció el presidente del Partido Conservador británico tras la derrota en las elecciones parciales

Renunció el presidente del Partido Conservador británico tras la derrota en las elecciones de este jueves

El presidente del Partido Conservador británico, Oliver Dowden, anunció este viernes su dimisión al primer ministro Boris Johnson, tras una serie de “muy malos resultados” en las urnas, entre ellos las derrotas de los ‘tories’ en dos elecciones parciales celebradas el jueves.

Estas derrotas “son las últimas de una serie de muy malos resultados para nuestro partido”, escribió Dowden en una carta al primer ministro, añadiendo que “no podemos seguir como siempre” y “alguien tiene que asumir la responsabilidad”.

Según explicó el The Guardian, La carta de dimisión del diputado tory, también enviada en un tuit, se produjo después de que el partido perdiera dos escaños que había ocupado en una sola noche. Los laboristas tomaron Wakefield y los demócratas liberales anularon una mayoría de más de 24.000 para apoderarse de Tiverton y Honiton.

“Las elecciones parciales parlamentarias de ayer son las últimas de una racha de muy malos resultados para nuestro partido”, escribió Dowden en una carta a Boris Johnson . “Nuestros seguidores están angustiados y decepcionados por los acontecimientos recientes, y comparto sus sentimientos.

Oliver Dowden, envió una carta al primer ministro, Boris Johnson, en la que aseguró que alguien debía asumir la responsabilidad por los resultados de los comicios de esta semana

“No podemos continuar con los negocios como de costumbre. Alguien debe asumir la responsabilidad y he llegado a la conclusión de que, en estas circunstancias, no sería correcto que yo siguiera en el cargo”. Agregó: “Finalmente, quiero enfatizar que esta es una decisión profundamente personal que he tomado solo”.

LA PÉRDIDA

El Partido Conservador británico, (conocidos como los tories) perdió las dos circunscripciones en juego en unas elecciones parciales celebradas el jueves, que aumentan la presión sobre el discutido primer ministro Boris Johnson.

Su formación perdió el bastión conservador de Tiverton-Honiton (suroeste) en favor del centrista Partido Liberal-Demócrata, y vio como el feudo tradicionalmente de izquierdas Wakefield (norte) volvía a manos del Partido Laborista, primera fuerza de la oposición.

Las dos votaciones, cuyos resultados se conocieron este viernes de madrugada, se celebraban tras la dimisión de los parlamentarios conservadores que ocupaban sus escaños.

El escaño de Wakefield quedó vacante cuando el diputado Imran Khan fue condenado a 18 meses de cárcel por agresión sexual a un adolescente de 15 años.

En Tiverton-Honiton, su colega Neil Parish, de 65 años, dimitió tras ser descubierto mirando contenidos pornográficos en su teléfono móvil en el Parlamento.

Vencedor de las elecciones legislativas de 2019, la popularidad de Boris Johnson ha caído en el Reino Unido por una acumulación de escándalos en los meses recientes y el descontento social por una inflación histórica.

A principios de mes, el dirigente salvó una moción de confianza lanzada por diputados de su formación, pero recibió 148 votos en contra, lo que denota el creciente descontento entre sus propias filas.

Aunque los tories parecían destinados a una nueva derrota en estas elecciones parciales, Johnson aseguró el jueves desde Ruanda, donde participa en una cumbre de la Commonwealth, que no pensaba dimitir.

(Con información de AFP)

