Peligra la vida de una turista con un embarazo inviable a causa de las estrictas normas anti aborto de Malta

Temen que la vida de una turista estadounidense esté en riesgo como resultado de la estricta prohibición del aborto en Malta, porque el hospital se niega a interrumpir el embarazo a pesar de que su bebé no sobrevivirá y ella corre un alto riesgo de infección.

Malta tiene las leyes de aborto más estrictas de la Unión Europea y es el único país del bloque que prohíbe y criminaliza por completo el procedimiento. Las terminaciones solo se permiten si la madre está “muriendo inminentemente”.

Andrea Prudente y Jay Weeldreyer de Seattle estaban de vacaciones cuando ella experimentó problemas a las 16 semanas de embarazo.

Les dijeron que el embarazo ya no era viable, pero el hospital maltés en el que se encuentran se ha negado a interrumpir el embarazo porque todavía se puede detectar un latido del corazón del feto.

La pareja está tratando de obtener una evacuación médica inmediata al Reino Unido, pero ha estado esperando seis días para obtener información para que su compañía de seguros procese la solicitud.

El grupo proabortista Doctors for Choice dice que la forma en que se trata a Prudente muestra un desprecio por el bienestar de las mujeres. “Las mujeres también tienen corazones que laten”, dijo el grupo en un comunicado.

La mayoría de los médicos del país están en contra de la interrupción del embarazo, aunque el activismo a favor del aborto se ha vuelto cada vez más prominente en el país en los últimos años.

Alrededor de 300 a 400 mujeres maltesas viajan al extranjero cada año para abortar, generalmente al Reino Unido. Sin embargo, algunas mujeres ahora pueden obtener píldoras abortivas ilegales por correo, gracias al aumento de la conciencia sobre las terminaciones telemédicas que trajo la pandemia de COVID.

Las mujeres que hablan sobre sus experiencias de viajar al extranjero para abortar, o que apoyan clandestinamente a mujeres que necesitan interrumpir sus embarazos en Malta, dicen que las experiencias son muy traumáticas.

Prudente y Weeldreyer se fueron de vacaciones a Malta para celebrar juntos su primer embarazo, una “babymoon”, como lo llama Weeldreyer. Viajaron una vez que Prudente completó su primer trimestre y se consideró seguro volar.

Pero días después de las vacaciones, Prudente perdió mucha sangre y luego alrededor de 350 ml de líquido transparente.

Dijo que Prudente esperó mucho tiempo para un examen físico al buscar atención médica; cuando fueron por primera vez a un hospital maltés el 12 de junio, el médico simplemente aumentó sus niveles de progesterona. Pero cuatro días después, una ecografía confirmó que su útero estaba parcialmente abierto y que su cordón umbilical sobresalía por él, pero que el corazón del bebé aún latía. El agua que había perdido había sido líquido amniótico.

“En cualquier otra situación, es un procedimiento simple y común”, dice Weeldreyer sobre la interrupción de un embarazo inviable. Pero los médicos se han negado a hacerlo.

La pareja se ha quedado con dos opciones: quedarse en Malta y esperar, lo que podría incluir que Prudente se enferme gravemente o incluso muera, o conseguir una evacuación médica a un país que realizará el procedimiento.

Afirma que los repetidos intentos de obtener registros médicos para enviarlos a su compañía de seguros fueron una pesadilla. “Se negaron rotundamente durante casi un día completo. Yo estaba de pie fuera de la sala de oficina con ellos dentro y las mujeres me miraban con el ceño fruncido. Finalmente, uno de ellos me dio el sobre con las fotocopias y me dijo: ‘¿Estás feliz ahora?’”

Doctors for Choice publicó una publicación en Facebook el martes por la noche a pedido de Prudente, y escribió: “Esperamos que prevalezca el sentido común y que a esta mujer se le permita tener un aborto antes de que sea demasiado tarde. También hemos escuchado de mujeres maltesas que se encontraban en situaciones similares pero tenían miedo de hablar. Esto no está bien. ¡Las mujeres también tienen corazones que laten!”.

“Lo que es difícil de transmitir es la tortura que ha ocurrido desde que la registraron aquí”, dijo Weeldreyer. “La están pinchando varias veces al día, sangre, todos los días controlan los latidos del corazón, no la están facilitando para que entre en trabajo de parto. El latido del corazón del bebé puede o no detenerse. Es un recordatorio diario del bebé que no podemos tener, y un niño que representa un riesgo para su vida. Dio positivo por COVID cuando llegamos, por lo que también está en cuarentena”.

No es la primera vez que los médicos malteses se niegan a interrumpir un embarazo inviable. En 2020, una mujer escribió sobre su experiencia de romper bolsa a las 17 semanas, desarrollar una infección y cuando el hospital intentó retrasar el proceso de evacuación médica.

“Vi que Malta era parte de la UE, vi que tenía calificaciones altas de su sistema de salud”, dice Weeldreyer, recordando su experiencia investigando el viaje. “Nunca concebiría que un aborto espontáneo fuera visto o tratado como un aborto”.

La clínica Mater Dei le dijo a The Guardian que le había dado acceso a Prudente a sus registros médicos, pero no hizo más comentarios sobre el caso.

