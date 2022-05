Invasión a Ucrania EN VIVO: la OTAN advirtió que tiene derecho a desplegar sus fuerzas en Europa del Este

Zelensky viistó Kharkiv

La batalla por Sievierodonetsk, situada en el lado oriental del río Síverski Donets, se ha convertido en el centro de atención mientras las fuerzas rusas avanzan de forma lenta pero continua en el Donbás, que comprende las regiones de Luhansk y Donetsk.

Las fuerzas ucranianas resistían este domingo un asalto ruso a Sievierodonetsk, la mayor ciudad que aún conservan en la región de Luhansk, en el Dombás, bajo fuertes bombardeos de artillería, dijeron funcionarios. El bombardeo fue tan intenso que no fue posible evaluar las víctimas y los daños, dijo el gobernador de Luhansk, Serhi Gaidai, que destacó que decenas de edificios han sido destruidos en los últimos días. “La situación se ha agravado enormemente”, sostuvo.

En tanto, el Gobierno ucraniano instó a Occidente a proporcionarle más armas de largo alcance para cambiar el rumbo de la guerra, que ya ha cumplido tres meses.

Lunes 30 de mayo:

06:14: República Checa ha anunciado este domingo que enviará armamento adicional a Ucrania para luchar contra la ofensiva rusa en el este del país, según ha informado la ministra de Defensa checa, Jana Cernochova.

Cernochova ha declarado este domingo a la cadena pública CT que Praga tiene la intención de enviar pronto a Kiev armamento por valor de entre 24,1 y 27,8 millones de euros (26 y 30 millones de dólares).

“Es crucial que la ayuda sea constante”, ha dicho Cernochova, agregando que el país ha enviado más de 139,4 millones de euros (150 millones de dólares) en suministros de ayuda militar desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

La ministra no ha dado detalles sobre el tipo o el alcance de la ayuda militar por razones de seguridad, pero ha asegurado que se incluiría armamento pesado.

La cadena pública CT ha informado de que los tanques T-72, los vehículos de combate de infantería BMP-1, los obuses Dana y posiblemente los helicópteros de combate de fabricación soviética estarían entre los suministros proporcionados.

05:32: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha acusado a última hora de este domingo a Rusia de dañar el 90 por ciento de las casas de la ciudad de Severodonetsk, ubicada en el Donbás, y ha visitado la ciudad de Kharkiv.

“El 90 por ciento de las casas están dañadas, más de dos tercios de las viviendas de la ciudad han sido completamente destruidas. No hay conexión móvil y el bombardeo es constante”, ha denunciado el mandatario en un discurso publicado en la página de la presidencia de Ucrania.

Así, ha alertado de que los atacantes querían izar su bandera en el edificio de la administración de Severodonetsk, que se encuentra en el Bulevar de la Amistad de las Naciones.

“Estamos haciendo todo lo posible para repeler esta ofensiva. No hubo un día en el que no tratáramos de encontrar más armas, más armas modernas para defender nuestra tierra, para defender a nuestro pueblo”, ha subrayado Zelensky.

Zelensky ha descrito la destrucción en la ciudad de Kharkiv como un símbolo de la guerra de exterminio de Rusia y de sus propias pérdidas durante este conflicto.

“Los edificios de apartamentos negros, quemados y semiderruidos miran al este y al norte con sus ventanas, desde donde disparaba la artillería rusa”, ha explicado el presidente ucraniano.

Asimismo, ha destacado que “un tercio de la región de Kharkiv sigue bajo ocupación. “Liberaremos definitivamente todo el territorio”, ha sentenciado.

3:44: La OTAN ya no está obligada por los compromisos adquiridos en el pasado a no desplegar sus fuerzas en Europa del Este, declaró el domingo el secretario general adjunto de la alianza liderada por Estados Unidos. El propio Moscú ha “vaciado de contenido” el Acta Fundacional OTAN-Rusia, al atacar a Ucrania y detener el diálogo con la alianza, dijo Mircea Geoana a la AFP.

Según el Acta Fundacional de 1997, destinada a restablecer las relaciones entre Rusia y la Alianza, ambas partes se comprometieron a trabajar para “evitar cualquier acumulación potencialmente amenazadora de fuerzas convencionales en las regiones acordadas de Europa, para incluir a Europa Central y Oriental”.

“Tomaron decisiones, se obligaron a no agredir a los vecinos, cosa que están haciendo, y a mantener consultas periódicas con la OTAN, cosa que no hacen”, dijo Geoana, hablando en la capital lituana, Vilnius. “Así que creo que, de hecho, este acto fundacional no está funcionando básicamente por culpa de Rusia”, añadió.

Rusia, dijo, se ha alejado efectivamente de los términos del acuerdo de 1997.

“Ahora no tenemos restricciones para tener una postura robusta en el flanco oriental y asegurar que cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN esté protegido por el artículo 5 y nuestros aliados”.

El artículo 5 de la OTAN es el que se refiere a la defensa colectiva, que dice que un ataque a un miembro es un ataque a todos ellos.

Geoana no dio detalles de ningún despliegue previsto, pero dijo que preveía “una presencia robusta, flexible y sostenible”.

En 2017, la OTAN ya había desplegado grupos tácticos multinacionales en los países bálticos y Polonia como medida disuasoria. Tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, envió refuerzos allí.

Los países bálticos han pedido una mayor presencia de sus aliados allí, incluso el desarrollo de brigadas que sustituyan a los grupos tácticos más pequeños.

Los ministros de defensa de la OTAN se reunirán a mediados de junio para debatir esta y otras cuestiones, y los líderes de los estados miembros de la OTAN se reunirán para aprobar cualquier cambio en una cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio.

