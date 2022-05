La Fiscalía de Ucrania envió a juicio el primer caso de violación de guerra perpetrado por un soldado ruso

El soldado ruso, Mikhail Romanov, está acusado de violar a una mujer y de haber asesinado a su esposo

La Fiscalía de Ucrania anunció este lunes que envió a la corte una acusación por homicidio y violación contra el soldado de las Fuerzas Armadas rusas, Mikhail Romanov, quien será juzgado en ausencia, debido a que nunca fue capturado por las fuerzas ucranianas.

“El primer caso de violación durante la guerra fue enviado a los tribunales. Mikhail Romanov, militar del 239º Regimiento de la 90ª División de Tanques de la Guardia de Vitebsk-Novgorod de las Fuerzas Armadas rusas, será juzgado por el presunto asesinato del marido y la violencia sexual colectiva contra su esposa” , señaló la fiscal Iryna Venediktova en sus redes sociales.

Romanov, que tiene un gran tatuaje de un oso en el pecho, está acusado de irrumpir en una casa en marzo en un pueblo de la región de Brovarsky y asesinar a un hombre y luego violar repetidamente a su esposa mientras “la amenazaba a ella y a su hijo menor de edad con violencia y armas”. Un segundo soldado también violó a la mujer de 33 años, que tiene un hijo de cuatro años, según lo consignado por The Guardian.

Pese a que el soldado ruso no está en manos de las tropas ucranianas, la Justicia busca condenarlo en ausencia. “Ahora no sabemos dónde está, tal vez todavía esté peleando, tal vez esté en rotación en la federación rusa, tal vez esté muerto. No lo sabemos, pero queremos procesarlo en ausencia”, dijo semanas atrás Venediktova.

Y agregó: “Queremos demostrarles a estos delincuentes que los vamos a encontrar. Y evitaremos la muerte de otras personas en otros territorios”.

Iryna Venediktova, fiscal general de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Un componente urgente del proceso de lucha contra la violación como arma de guerra es la cooperación de las víctimas con las fuerzas del orden. Cuando las víctimas estén preparadas y se sientan seguras, siempre podrán acudir a nosotros para recibir ayuda y protección de la ley”, comentó Venediktova, días atrás, en sus redes sociales.

La Fiscalía ucraniana registró, hasta el momento, más de 14.000 crímenes de guerra, casi 7.000 delitos contra la seguridad nacional y 623 sospechosos, que incluyen funcionarios militares y políticos rusos.

En el que fue el primer juicio durante la guerra, la semana pasada un soldado ruso se declaró culpable de matar a un civil ucraniano, por lo que fue condenado por un tribunal ucraniano a cadena perpetua -la pena máxima-.

En el primero de lo que podría ser una multitud de juicios por crímenes de guerra dentro de Ucrania, el sargento ruso Vadim Shishimarin, de 21 años, fue condenado por el asesinato de un hombre de 62 años que recibió un disparo en la cabeza en un pueblo de la región nororiental de Sumy en los primeros días de la guerra. Shishimarin, miembro capturado de una unidad de tanques, pidió disculpas a la viuda del hombre en el tribunal.

Su abogado defensor designado por Ucrania, Victor Ovsyanikov, argumentó que su cliente no estaba preparado para la “violenta confrontación militar” y las bajas masivas que las tropas rusas encontraron cuando invadieron. Dijo que apelará la sentencia.

El defensor de las libertades civiles ucranianas, Volodimir Yavorskyy, afirmó que era “una sentencia extremadamente dura por un solo asesinato durante la guerra”. Sin embargo, Aarif Abraham, abogado de derechos humanos con sede en Gran Bretaña, sostuvo que el juicio se llevó a cabo “con lo que parece ser un proceso completo y justo”, incluyendo el acceso a un abogado.

La Justicia ucraniana condenó al soldado ruso Vadim Shishimarin a cadena perpetua por el asesinato de un civil (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Los fiscales ucranianos están investigando miles de posibles crímenes de guerra. Las fuerzas rusas bombardearon en Mariupol un teatro donde se refugiaban civiles y atacaron un hospital de maternidad. Tras la retirada rusa de los alrededores de Kiev hace semanas, se descubrieron fosas comunes y las calles quedaron sembradas de cadáveres en ciudades como Bucha.

Los casos difíciles pueden tener que ir a la Corte Penal Internacional de La Haya, adelantó Abraham.

Antes de la sentencia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú no podía defender al soldado “sobre el terreno”, pero que estudiará la posibilidad de hacerlo “por otras vías”.

La Fiscalía de Ucrania busca cualquier prueba, por insignificante que pueda parecer, para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Rusia, aunque lleve tiempo y un arduo trabajo para documentar cada caso.

Con información de AP

