Invasión rusa EN VIVO: la Fiscalía de Ucrania mantiene la búsqueda de pruebas para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Moscú

El ejército ucraniano afirma que las fuerzas rusas están tratando de reparar las vías férreas dañadas en la región nororiental de Kharkiv con equipos y maquinaria especiales, con la esperanza de mejorar su capacidad de mover tropas y equipos. Luego de atacar para cortar las líneas de suministro ucranianas, las tropas rusas ahora dependen de ellas.

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió a Rusia cooperar en la investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa de Ucrania.

El Pentágono no descarta la posibilidad de entregar a Ucrania cohetes de largo alcance para contrarrestar el avance ruso en el Donbás, en el este ucraniano, como ha adelantado la cadena de televisión CNN.

Las fuerzas separatistas prorrusas de Donetsk, en el este de Ucrania, confirmaron la captura de la ciudad de Limán después de que el Gobierno ucraniano la diera anoche por “estratégicamente perdida”, en un nuevo avance de su operación para consolidar su invasión, concentrada ahora en el este del país.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión de Rusia a Ucrania (hora de Ucrania, GMT+3):

Domingo 29 de mayo:

4:05: La Fiscalía de Ucrania busca cualquier prueba, por insignificante que pueda parecer, para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Rusia, aunque lleve tiempo y un arduo trabajo para documentar cada caso.

En un informe sobre lo que está pasando en Ucrania desde que el pasado 24 de febrero comenzó la invasión rusa, el apartado de “crímenes de agresión y de guerra”, en su mayoría por quebrantar “las leyes y las costumbres” en conflictos bélicos, recoge 14.193 posibles casos.

Pero el proceso para documentarlos y que acaben llegando al Tribunal Penal Internacional es largo, mientras la guerra dura ya más de noventa días sin que se asome el final del conflicto.

02:53: “Una y otra vez le recordaré al mundo que Rusia finalmente debe ser reconocida oficialmente como un Estado terrorista, un Estado patrocinador del terrorismo. Esto es simplemente cierto. Esto es justo y refleja la realidad diaria que los ocupantes han creado en Ucrania y están ansiosos por llevar a Europa. Y esto debe estar legalmente establecido”, denunció Zelensky en su discurso nocturno.

Zelensky dijo que se prepara para la reunión del Consejo Europeo, del 30 y 31 de mayo, y que hablará sobre el terror, “que se ha convertido de hecho en la única forma de acción del Estado ruso en relación con Europa”.

“Terror en la tierra de Ucrania. Terror en el mercado energético de Europa, no solo de nuestro país. Terror en el mercado de alimentos, a escala global. ¿Y qué terror será el próximo?”, se preguntó el presidente ucraniano.

Y advirtió de que “solo juntos, todos los europeos, podremos detener tal política de tal Estado”.

00:53: Zelensky denunció que las fuerzas de Putin están impidiendo a los ucranianos evacuar la región de Kherson

“Aquellos que están seguros de su posición no tomarían ciertamente tales decisiones. Esto es claramente un signo de debilidad. Lo que demuestra es que no tienen nada que ofrecer al pueblo, y el pueblo no quiere recibir nada de ellos. Por eso recurren a tomar a la gente como rehén”, dijo Zelensky.

Sábado 28 de mayo:

18:43: varios prisioneros de guerra ucranianos liberados han afirmado haber sufrido torturas mientras se encontraban en cautividad en Rusia, anunció la comisionada de derechos humanos del parlamento ucraniano, Lyudmila Denisova.

Los soldados denunciaron las torturas sufridas durante una visita de la comisionada a un centro sanitario donde se están recuperando tras haber sido canjeados con Rusia, escribió Denisova en Facebook.

“En su cautiverio, los soldados ucranianos fueron torturados, amenazados de muerte, golpeados y humillados”, afirmó.

18:00: el opositor ruso Mijail Jodorkovski defendió la necesidad de dotar a Ucrania de armamento pesado para enfrentarse a las Fuerzas Armadas rusas.

“Si no les dan a Ucrania las armas que están pidiendo pronto estaremos combatiendo otra vez cerca de Kiev”, afirmó Jodorkovski en declaraciones al periódico alemán Bild.

17:23: la central térmica de Sloviansk, en la región ucraniana de Donetsk, suspendió operaciones ante el avance de la ofensiva rusa en esa zona del Donbás.

La decisión se tomó para proteger las vidas y la salud de los empleados de la planta y ante la necesidad de evacuarles a ellos y a sus familias, informó la compañía operadora, Donbasenergo.

La zona en la que está ubicada la central -cerca de la localidad de Limán, tomada ayer por fuerzas rusas- está bajo ataque constante de los cohetes y la artillería rusos, indicó Donbasenergo en su comunicado.

17:05: el primer ministro británico, Boris Johnson; y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, trataron en una conversación el “bloqueo despreciable” al que Rusia somete a Odesa y los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para evitar una crisis alimenticia global.

Según confirmó un portavoz oficial de Downing Street -oficina y despacho del líder del Ejecutivo británico-, ambos líderes departieron telefónicamente “sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Donbás y en el este de Ucrania”.

16:41: el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, criticó a los “grandes geopolíticos” que recomiendan a Ucrania ceder territorios a Rusia a cambio de una “ilusión de paz” y ha recordado que ello afectaría a millones de ucranianos que viven en esas regiones.

“Tras estas especulaciones geopolíticas de quienes aconsejan a Ucrania entregar algo a Rusia hay grandes geopolíticos que no quieren ver a la gente corriente”, ha apuntado Zelensky a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

16:09: Vladimir Putin amenazó con profundizar aún más el conflicto en Ucrania. Advirtió a los líderes de Alemania y Francia contra el aumento de los suministros de armas a Ucrania, diciendo que podrían desestabilizar aún más la situación en el país pro-occidental.

Putin dijo al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, que los continuos suministros de armas a Ucrania eran “peligrosos”, advirtiendo “de los riesgos de una mayor desestabilización de la situación y del agravamiento de la crisis humanitaria”, dijo el Kremlin.

14:23: las fuerzas prorrusas de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunciaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 52 militares ucranianos en la ciudad de Mariupol, recientemente bajo control de Rusia.

El jefe de la Oficina de Examen Médico Forense del Ministerio de Salud de la República Popular de Donetsk (DPR), Dimitri Kalashnikov, ha precisado que la fosa ha sido hallada en el parque cerca del estadio Metallurg, en el centro de la ciudad.

13:50: Ucrania comenzó a recibir misiles antibuque Harpoon de Dinamarca y obuses autopropulsados de Estados Unidos, según ha declarado el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov.

“La defensa costera de nuestro país no sólo se verá reforzada por los misiles Harpoon, sino que serán utilizados por equipos ucranianos entrenados”, escribió Reznikov en su página de Facebook.

Dijo que los misiles Harpoon tierra-barco serían operados junto con los misiles ucranianos Neptune en la defensa de la costa del país, incluyendo el puerto del sur de Odesa.

Reznikov dijo que los suministros de misiles Harpoon eran el resultado de la cooperación entre varios países, diciendo que las entregas de Dinamarca tuvieron lugar “con la participación de nuestros amigos británicos”.

Ucrania también ha recibido una serie de piezas de artillería pesada, dijo, incluyendo obuses autopropulsados M109 modificados de fabricación estadounidense que permitirán a los militares ucranianos atacar objetivos a mayor distancia.

13:15: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la ley que retira el límite de edad para servir en el Ejército coincidiendo con la campaña militar rusa en Ucrania.

Previamente esta semana la ley recibió el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso.

Según sus autores, del partido gobernante Rusia Unida, el objetivo de la norma es que cada persona en edad laboral pueda firmar su primer contrato profesional con las Fuerzas Armadas.

12:50: España aumentará su despliegue en Letonia frente a la frontera de Rusia con el envío adicional de una batería antimisiles acompañada por un centenar de militares, lo que elevará hasta los 600 efectivos la presencia española en la misión de la OTAN de disuasión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó el despliegue de este armamento, destacando el compromiso “total” del país con la OTAN, un compromiso “por la paz, la libertad y seguridad”.

“Tenemos tropas en estos momentos en Letonia y Lituania, además de los barcos en el Mediterráneo”, añadió en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

12:14: la Fiscalía de Ucrania busca cualquier prueba, por insignificante que pueda parecer, para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Rusia, aunque lleve tiempo y un arduo trabajo para documentar cada caso.

En un informe sobre lo que está pasando en Ucrania desde que el pasado 24 de febrero comenzó la invasión rusa, el apartado de “crímenes de agresión y de guerra”, en su mayoría por quebrantar “las leyes y las costumbres” en conflictos bélicos, recoge 14.193 posibles casos.

11:25: el Ejército ucraniano logró repeler la ofensiva de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, forzándolas a retirarse, según afirmó el gobernador militar de la región de Lugansk, Serhiy Haidai.

“Los rusos se replegaron a sus posiciones anteriores”, escribió Haidai en su cuenta de Telegram y añadió que sufrieron “pérdidas significativas”, aunque lograron hacerse con el control de un hotel a las afueras de la ciudad.

Según el gobernador, las tropas rusas se replegaron en la zona alrededor de Severodonetsk -el segundo mayor núcleo urbano de Lugansk- y en las vecinas localidades de Toshkivka y Oskolonivka.

La ofensiva rusa en Severodonetsk

10:07: el jefe del equipo negociador ucraniano, Mijailo Podolyak, excluyó la posibilidad de resolver el conflicto con Rusia a través del diálogo y afirmó que, aunque se llegara a un acuerdo, éste no valdría “ni un penique”.

El asesor de la presidencia ucraniana escribió en su cuenta de Telegram que a menudo algunos de los aliados de Kiev preguntan si no habría que esforzarse por negociar con Moscú.

Esta recomendación, sin embargo, se basa en la premisa de que es posible llegar a un compromiso, poner fin a la disputa y volver a la vida anterior a la guerra, una “ilusión desastrosa” que surge de la “incomprensión” de la naturaleza real del conflicto, continuó.

9:35: el ejército ruso anunció que realizó con éxito un nuevo disparo de misil de crucero hipersónico Zircon, coincidiendo con un recrudecimiento de la ofensiva de Moscú en el este de Ucrania.

El misil Zircon fue lanzado de la fragata “Amiral Gorshkov”, en el mar de Barents, hacia un objetivo en aguas del mar Blanco, en el Ártico, indicó el ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

8:15: el ex presidente ucraniano Petro Poroshenko, un rival del actual dirigente Volodimir Zelensky, anunció que se le impidió salir del país para viajar a Lituania, y criticó una decisión que viola el “alto el fuego político” interno en vigor por la invasión rusa.

Poroshenko, presidente de Ucrania de 2014 a 2019, dirige actualmente el partido Solidaridad Europea, la segunda mayor formación del Parlamento, y contraria a Zelensky.

7:06: el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, advirtió a Estados Unidos de que el envío de nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) a Ucrania que está discutiendo ahora mismo el Pentágono sería interpretado por Moscú como una “escalada del conflicto” y una provocación.

“Tenemos que verificar con cuidado esta información. De momento, partimos de las declaraciones del portavoz del Pentágono, John Kirby, en las que asegura que todavía no se ha tomado una decisión al respecto”, ha declarado en comentarios recogidos por TASS.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Estados Unidos ha comenzado a estudiar abiertamente esta posibilidad, según fuentes de la Casa Blanca a la cadena CNN, con la entrega de MLRS y de una versión ligera, el llamado Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad M142 (HIMARS), capacitado para alcanzar objetivos a unos 300 kilómetros de distancia.

6:30: la Inspección Estatal de Reglamentación Nuclear de Ucrania (SNRIU) pidió al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ayuda para la retirada inmediata de las tropas rusas de las centrales nucleares del país.

Según las autoridades ucranianas, los “constantes ataques” con misiles en Ucrania por parte de las tropas rusas en las cercanías de algunas centrales nucleares ignoran los “posibles riesgos y consecuencias catastróficas”.

“Tales bombardeos podrían conducir potencialmente a una catástrofe planetaria con consecuencias mayores que los accidentes de Chernóbil y Fukushima combinados”, aseguró el Inspector jefe estatal de seguridad nuclear y radiológica de Ucrania, Oleh Korikov, en un comunicado.

4:23: Kiev se comprometió a “hacer todo” para defender la región del Donbás, donde el ejército ruso intensificó su ofensiva y llevó a las fuerzas ucranianas a considerar una retirada estratégica para evitar quedar rodeadas.

“La situación en el Donbas es muy, muy difícil”, reconoció el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en un mensaje por video. “Protegemos nuestra tierra y hacemos todo por reforzar” la defensa de esta región, aseguró.

Por su parte, la defensa territorial de la autoproclamada “república” separatista prorrusa de Donetsk (este) anunció por Telegram que tomó “el control completo” de la localidad clave de Lyman con “el apoyo” del ejército ruso.

3:17: el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que Rusia, en este momento, está intentado alcanzar los objetivos que tenía en un principio planeados para los primeros días de su invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero.

“Como era de esperar, la situación es muy difícil. Los ocupantes están tratando de lograr los objetivos que esperaban lograr en los primeros días después del 24 de febrero por lo menos tras 100 días de guerra”, ha declarado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población ucraniana.

Zelensky ha detallado que Rusia, por lo tanto, ha concentrado en la región del Donbas “la máxima artillería”, así como grandes reservas para perpetrar ataques con misiles y aviones.

Ucrania pidió a la OIEA intervenir para lograr el retiro de las tropas rusas de las centrales nucleares del país

02:54: el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participará el lunes por videoconferencia en el Consejo Europeo extraordinario convocado en Bruselas para tratar específicamente temas de energía y de Defensa, en un contexto marcado por la escalada de tensiones con Rusia por la ofensiva lanzada en Ucrania.

El presidente del Consejo, Charles Michel, ha informado de la intervención de Zelensky en la carta de invitación remitida este viernes a los líderes de los Veintisiete, a los que ha confirmado que la situación de Ucrania centrará la primera sesión de trabajo.

02:01: el Gobierno de Rusia anunció la expulsión de cinco diplomáticos de la Embajada de Croacia en Moscú por las acciones “hostiles” de Zagreb en el marco de la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló en un comunicado en su página web que la decisión fue informada al embajador croata en Moscú, Tomislav Tsar, quien ha sido convocado durante la jornada para trasladar la protesta de Rusia por estas acciones.

01:15: la agencia de calificación financiera S&P anunció que bajó a CCC+/C su nota de la deuda de Ucrania en divisas, debido al impacto de la invasión rusa.

La firma le dio a esta nota una “perspectiva negativa”, que significa que puede volver a bajar la calificación crediticia del país, ya que espera que “el conflicto militar ruso-ucraniano se prolongue”, explicó en un comunicado.

En tanto, confirmó las notas B-/B “en moneda local” por considerar que “la deuda pública ucraniana en grivna (la moneda del país) es menos vulnerable a un default”.

Imágenes de los museos saqueados por las tropas rusas en Ucrania

00:34: la ministra de Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, abogó por comenzar con la reconstrucción de Ucrania aunque las hostilidades aún no hayan culminado en la nación de Europa del Este.

En el marco de una visita a Kiev, Schulze ha remarcado que la ayuda para este fin debe entregarse de inmediato y “no se debe esperar hasta que termine la guerra”. “Debemos comenzar a ayudar y reconstruir ahora”, ha dicho.

“”Los ucranianos necesitan agua y electricidad. Aquellos que han huido dentro de Ucrania necesitan un techo sobre sus cabezas, los niños necesitan poder volver a la escuela y se necesita apoyo para todo esto”, ha dicho.

