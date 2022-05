EEUU sancionó una red de tráfico de petróleo que financia al régimen de Irán y a los terroristas de Hezbollah

FILE PHOTO: un hombre con una bandera iraní combinada con la de Hezbollah (REUTERS)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas contra una red ilegal de tráfico de petróleo y de lavado de dinero que ha generado cientos de millones de dólares en ingresos para el régimen de Irán y el grupo terrorista libanés Hezbollah.

En un comunicado, el departamento que dirige Janet Yellen aseguró que esta red está liderada por miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que cuenta con el apoyo de altos cargos del Gobierno de Rusia y de organismos públicos de ese país.

Los sancionados son la firma con sede en Rusia RPP Limited Liability Company; su actual director, Mihrab Suhrab Hamidi, y su ex director Kamaluddin Gulam Nabizada.

También se ha sancionado a la empresa con sede en Emiratos Árabes Zamanoil DMCC; a los iraníes Mohammad Sadegh Karimian, Alireza Kashanimehr, Azim Monzavi y Esam Ettehadi; y a los turcos Hakki Selcuk Sanli, Abdulhamid Celik, Abdulaziz Kaskariy y Seyyid Cemal Gunduz.

Completan la lista las empresas Turkoca Import Export Transit Co., Ltd, Concepto Screen SAL Off-Shore, China Haokun Energy Limited, Haokun Energy Group Company Limited, Petro China Pars Co., Fujie Petrochemical Zhoushan Co., Ltd. y Shandong Sea Right Petrochemical Co. Ltd.

“Estados Unidos sigue completamente comprometido con la imposición de costes al régimen iraní por su apoyo a grupos terroristas que desestabilizan Oriente Medio”, indicó en un comunicado al publicarse las sanciones el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

La red sancionada por EEUU está encabezada por la Guardia Revolucionaria de Irán

Las sanciones emitidas por el Tesoro implican que todas las propiedades de las personas u organizaciones afectadas en territorio de Estados Unidos pasan a estar bloqueadas y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses mantener transacciones comerciales con ellas.

Horas antes, este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones económicas contra cuatro personas y seis entidades vinculadas a la financiación del grupo terrorista palestino Hamas.

En un comunicado, el Tesoro estadounidense tildó a los sancionados de “facilitadores financieros” de Hamas al haber contribuido a conseguir fondos mediante la gestión de la cartera de inversión internacional del grupo palestino.

El más destacado de los individuos sancionados es Abdalá Yusuf Faisal Sabri, un ciudadano jordano afincado en Kuwait que trabaja como contable para el Ministerio de Finanzas de Hamas y que desde 2018 gestiona los fondos para gastos operativos de la organización.

Según el Gobierno de Estados Unidos, bajo la supervisión de Sabri se habrían producido transferencias de grandes sumas de dinero a Hamas provenientes de Irán y Arabia Saudita.

Los otros sancionados son el también jordano Ahmed Sharif Abdalá Odeh, que gestionó la cartera de inversiones internacionales de Hamás hasta 2017; Osama Ali, quien le sucedió en el cargo; y Hisham Yunes Yehia Qafishe, su principal adjunto en ese puesto.

Las entidades sancionadas, por su parte, son Agrogate Holding, Trend GYO, Al Rowad Real Estate Development, Anda Company, Sidar Company y Itqan Real Estate JSC, todas ellas del ámbito de las finanzas o de las operaciones inmobiliarias y a través de las cuales se habrían transferido fondos a Hamas.

(Con información de EFE)

