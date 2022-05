Los bielorrusos se unen a la guerra buscando liberar a Ucrania y a sí mismos

Voluntarios de Bielorrusia practican en un campo de tiro cerca de Varsovia, Polonia, el viernes 20 de mayo de 2022. Los bielorrusos se encuentran entre los que respondieron al llamado del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para que los combatientes extranjeros vayan a Ucrania y se unan a la Legión Internacional por el Territorio. Defensa de Ucrania. (Foto AP/Michal Dyjuk)

Uno de ellos es un restaurador que huyó de Bielorrusia cuando se enteró de que estaba a punto de ser arrestado por criticar al presidente Alexander Lukashenko. A otro lo extorsionaron y exigieron que denuncie a otros opositores o sea encarcelado. Y uno está seguro de que su hermano fue asesinado por las fuerzas de seguridad del país... Lo que los unió es su determinación de resistir a Lukashenko luchando contra las fuerzas rusas en Ucrania.

Estos bielorrusos se encuentran entre los que han respondido a un llamado del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para que los combatientes extranjeros vayan a Ucrania y se unan a la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania. Y los voluntarios han respondido a ese llamado, dado lo mucho que está en juego en un conflicto que muchas personas ven como una batalla civilizatoria que enfrenta a la dictadura contra la libertad.

El líder del regimiento de Bielorrusia, Vadim Prokopiev, a la izquierda, el instructor polaco, Dariusz Tomysek, al centro, y un voluntario de Bielorrusia hablan durante una sesión de entrenamiento en un campo de tiro cerca de Varsovia, Polonia, el viernes 20 de mayo de 2022. (Foto AP/Michal Dyjuk )

Para los bielorrusos, que consideran a los ucranianos una nación de hermanos, lo que está en juego es especialmente alto. Las tropas rusas utilizaron el territorio bielorruso para invadir Ucrania al principio de la guerra, y Lukashenko ha apoyado públicamente a su aliado de larga data, el presidente ruso Vladimir Putin, describiéndolo como su “hermano mayor”. Rusia, por su parte, ha inyectado miles de millones de dólares para apuntalar la economía de estilo soviético y controlada por el estado de Lukashenko con energía barata y préstamos.

Debilitar a Putin, creen los voluntarios bielorrusos, también debilitaría a Lukashenko, quien ha ocupado el poder desde 1994, y crearía una apertura para derrocar a su gobierno opresivo y traer un cambio democrático a la nación de casi 10 millones de personas.

Para muchos de los bielorrusos, su base es Polonia, un país a lo largo del flanco oriental de la OTAN que limita con Bielorrusia y Ucrania y que se convirtió en un refugio para los disidentes bielorrusos prodemocráticos antes de convertirse en uno para los refugiados de guerra de Ucrania.

Las armas de los voluntarios de Bielorrusia se colocan en el suelo mientras toman un descanso en un campo de tiro cerca de Varsovia, Polonia. Ellos creen que si Rusia cae también lo hará el gobierno de Lukashenko. (Foto AP/Michal Dyjuk)

Algunos de los combatientes ya están en Polonia, y algunos solo pasan brevemente en tránsito en su camino a Ucrania.

“Entendemos que es un largo viaje para liberar Bielorrusia y el viaje comienza en Ucrania”, dijo Vadim Prokopiev, un hombre de negocios de 50 años que solía dirigir restaurantes en Minsk. Huyó del país después de que se extendiera el rumor de que sería arrestado por decir públicamente que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente por las pequeñas empresas.

“Cuando la guerra de Ucrania termine finalmente, nuestra guerra apenas comenzará. Es imposible liberar al país de Bielorrusia sin expulsar a las tropas fascistas de Putin de Ucrania”, dijo.

El ex miembro del ejército estadounidense, Matthew Parker, sostiene una granada de humo durante una sesión de entrenamiento para voluntarios bielorrusos en un campo de tiro cerca de Varsovia, Polonia. (Foto AP/Michal Dyjuk)

Prokopiev encabeza una unidad llamada “Pahonia” que en los últimos días ha estado entrenando reclutas. The Associated Press lo entrevistó mientras supervisaba un ejercicio que involucraba disparar pistolas y otras armas contra autos viejos en simulaciones de escenarios de guerra. Estaban siendo entrenados por un ex oficial de policía polaco que ahora es instructor privado de tiro.

Prokopiev quiere que sus hombres adquieran experiencia crítica en la batalla, y espera que algún día pronto se abra una ventana de oportunidad para el cambio democrático en Bielorrusia. Pero dice que requerirá que combatientes como él estén preparados, y que los miembros de las fuerzas de seguridad en Bielorrusia se vuelvan contra Lukashenko.

Las protestas callejeras masivas contra una elección de 2020 ampliamente vista como fraudulenta se encontraron con una represión brutal, lo que llevó a prokopiev a la creencia de que no se puede esperar una “revolución de terciopelo” allí.

Voluntarios de Bielorrusia entrenan en un campo de tiro cerca de Varsovia, Polonia. Los combatientes de Bielorrusia están mejorando sus habilidades militares en Polonia antes de desplegarse en Ucrania, donde planean unirse a una legión de combatientes extranjeros que defienden a Ucrania de los ataques rusos. (Foto AP/Michal Dyjuk)

“El poder de Lukashenko solo puede ser tomado por la fuerza”, aseguró.

El sábado, un grupo de hombres con otra unidad, Kastus Kalinouski, se reunieron en Varsovia en la Casa de Bielorrusia, donde se amontonaron montones de sacos de dormir, colchonetas y otros equipos con destino a Ucrania. Se sentaron juntos, hablando y comiendo chocolate y café mientras se preparaban para desplegarse en Ucrania más tarde en el día. La mayoría no quería ser entrevistada por preocupaciones por su seguridad y la de su familia en casa.

La unidad, que no está formalmente bajo la Legión Internacional de Ucrania, fue nombrada en honor al líder de una insurrección antirrusa en el siglo 19 que es visto como un héroe nacional en Bielorrusia.

“Cuando la guerra de Ucrania termine finalmente, nuestra guerra apenas comenzará. Es imposible liberar al país de Bielorrusia sin expulsar a las tropas fascistas de Putin de Ucrania”. (AP Foto/Michal Dyjuk)

Uno dispuesto a describir sus motivaciones fue un joven de 19 años, Ales, que ha vivido en Polonia desde el año pasado. Huyó de Bielorrusia después de que el servicio de seguridad del país, todavía llamado KGB, lo detuviera y lo obligara a denunciar a un grupo de resistencia anti-Lukashenko en una grabación de video. Le dijeron que sería encarcelado si no cumplía.

Vestido todo de negro, desde una sudadera con capucha hasta sus botas, admitió sentirse nervioso cuando llegó el momento de dirigirse a Ucrania. Nunca había recibido ningún entrenamiento militar, pero lo obtendría una vez que llegara a Ucrania. Pero cuánto, y dónde sería desplegado, aún no lo sabía.

Dijo que iba a luchar no solo para ayudar a Ucrania, “sino para hacer que Bielorrusia sea independiente”. Dijo que también era importante para él que la gente se diera cuenta de que el pueblo bielorruso es muy diferente del gobierno de Lukashenko.

Imágenes del entrenamiento de los voluntarios bielorrusos. (AP foto/Michal Dyjuk)

Es una misión peligrosa, y varios de los voluntarios de la unidad Kastus Kalinouski han muerto.

Aún así, los combates en Ucrania pueden parecer menos peligrosos que tratar de resistir a Lukashenko en casa, donde muchos activistas están en prisión en duras condiciones.

Organizando a los reclutas de Kastus Kalinouski estaba Pavel Kukhta, un joven de 24 años que ya luchó en la región ucraniana de Donbas en 2016, sufriendo quemaduras y la pérdida de la mayor parte de su audición en un oído. Describió su unidad como un regimiento, lo que significa que tendría cientos de miembros, pero no dio su número exacto.

(AP foto/Michal Dyjuk)

Kukhta dijo que su medio hermano, Nikita Krivtsov, fue encontrado muerto por ahorcamiento en una zona boscosa a las afueras de Minsk en 2020. La policía ha dicho que no había evidencia de juego sucio, pero Kukhta dice que él y el resto de la familia están seguros de que fue asesinado por unirse a las protestas contra Lukashenko.

Pero insistió en que su apoyo a Ucrania en la guerra no se trata de venganza, solo de luchar por el cambio democrático.

“Si Putin es derrotado, Lukashenko será derrotado”, dijo.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: