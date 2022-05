La bisnieta de Nikita Khrushchev dijo que el mundo está más cerca de una guerra nuclear que durante la crisis de los misiles de Cuba

Nina Khrushcheva

La bisnieta del ex presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética Nikita Khrushchev dijo que el mundo está más cerca de una guerra nuclear que durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962.

Rusia y Occidente están más cerca de una guerra nuclear que durante la crisis de los misiles de Cuba, advirtió Nina Khrushcheva.

La académica, cuyo bisabuelo fue líder de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles cubanos de 1962, advirtió que la guerra en Ucrania puede ser más peligrosa ya que ninguna de las partes parece estar dispuesta a “retroceder”.

Khrushcheva dijo que, en aquel momento, tanto el presidente estadounidense John F. Kennedy como Khrushchev acordaron desescalar tan pronto como la guerra nuclear se convirtiera en una amenaza real.

Bobby Kennedy y John F. Kennedy

“Lo que realmente salvó al mundo en aquel momento fue que tanto Khrushchev como Kennedy, independientemente de lo que pensaran de la ideología del otro y de su desacuerdo, no quisieron ceder y pestañear primero, pero cuando apareció la amenaza de un posible conflicto de cualquier tipo se echaron atrás inmediatamente. Estamos más cerca de los problemas, nucleares, que de cualquier otro modo, porque hoy no veo que ninguna de las partes, especialmente la rusa, se eche atrás, y eso es lo que más me asusta”, dijo Khrushcheva en el programa Today de la BBC.

Khrushcheva también afirmó que la guerra de Rusia en Ucrania era “una guerra por delegación” entre Occidente y Rusia en la que Ucrania es “hasta cierto punto un peón”.

Aunque el ex jefe del MI6, Sir Alex Younger, secundó su preocupación por la amenaza de una guerra nuclear, rechazó su visión del conflicto como una “guerra por delegación”. “La idea de que se trata de una guerra más amplia, de que estamos en un conflicto más amplio con Rusia, simplemente juega a favor de la narrativa rusa a medida que se ven presionados porque podrán decir a su gente que se trata de una guerra defensiva”, afirmó.

Reino Unido reveló que Rusia continúa con graves problemas de coordinación táctica en Ucrania

Rusia aún tiene problemas de coordinación táctica en Ucrania y su apoyo aéreo es inconsistente, según el parte de inteligencia divulgado este sábado por el Reino Unido.

FOTO DE ARCHIVO: Tanques de las fuerzas prorrusas circulan por una carretera durante el conflicto entre Ucrania y Rusia cerca de la ciudad portuaria del sur de Mariúpol, Ucrania, 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Rusia espera rectificar los problemas que anteriormente han limitado su invasión al concentrar geográficamente el poder de combate, acortar las líneas de suministro y simplificar el comando y el control, añade el parte facilitado por el ministerio de Defensa.

Rusia se ha visto obligada a fusionar unidades que no consiguieron avances en el noreste de Ucrania, agrega la información, y puntualiza que es posible que muchas de estas unidades estén moralmente debilitadas.

Los problemas de coordinación táctica han dejado a Rusia incapaz de aprovechar completamente su masa de combate, a pesar de mejoras localizadas, subraya el parte.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, ofrece una rueda de prensa con el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, en el Ministerio de Defensa, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Londres, Gran Bretaña, el 21 de marzo de 2022. REUTERS/Peter Nicholls

Por otra parte, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha trasladado su pronóstico de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificará el conflicto en Ucrania el 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia, declarándole la guerra a “los ‘nazis’” y pidiendo una movilización masiva contra su país vecino.

Según Wallace, este llamamiento de Putin podría darse durante el desfile del Día de la Victoria por las calles de Moscú, cuando el país celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, aludiendo a que en a finales de febrero el mandatario ruso mandó iniciar una “operación especial” en Ucrania con el fin de “desnazificar” el país.

(Con información de EFE y Europa Press)

