Elon Musk reveló las razones por las que quiere comprar Twitter

El multimillonario Elon Musk ofreció comprar Twitter, alegando que la red social a la que él ha acusado de no estar a la altura de los principios de respeto a la libertad de expresión debe dejar de cotizar en bolsa y transformarse como una empresa privada.

En un documento enviado a los reguladores bursátiles en Estados Unidos, Twitter Inc. explicó que Musk —quien actualmente es el mayor accionista de la plataforma con poco más del 9% de sus títulos— envió una carta a la empresa el miércoles con una propuesta para adquirir el resto. Musk —que es el director general de la empresa automotriz Tesla— ofreció 54,20 dólares por acción, es decir, una oferta valuada en más de 43.000 millones de dólares.

El empresario dijo que esa era su mejor y última oferta, pero no ofreció los detalles sobre el financiamiento. La oferta no es vinculante y está sujeta al financiamiento y a otras condiciones.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional”, afirmó Musk en la presentación. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

La oferta de Musk es un nuevo capítulo en su relación con Twitter. En documentos regulatorios presentados en las últimas semanas, el empresario reveló que ha estado adquiriendo acciones en tandas casi diarias desde el 31 de enero y que ahora tiene un 9% de Twitter. Solamente el gestor de fondos Vanguard Group controla más acciones de la plataforma.

Musk se ha mostrado muy crítico con la plataforma de redes sociales en las últimas semanas, especialmente porque cree que no cumple con los principios de libertad de expresión. La empresa ha enfadado a los seguidores de Donald Trump y de otros políticos de ultraderecha, cuyas cuentas fueron suspendidas por violar sus normas de contenido sobre violencia, odio o desinformación. Algunos tuits de Musk también causaron problemas legales anteriormente.

Cinco días después de haber recibido una invitación, Musk dijo la semana pasada que había informado a Twitter que no entraría en su consejo de administración. No explicó sus motivos, pero la decisión coincidió con una serie de mensajes, que luego borró, en los que proponía varios cambios, como la eliminación de anuncios —que es su principal fuente de ingresos— y la transformación de su sede de San Francisco en un albergue para personas sin hogar.

“No se trata del aspecto económico”, dijo Musk en una conferencia TED2022 en Vancouver el jueves por la tarde. “Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública en la que se confíe al máximo y que sea ampliamente inclusiva es importante para el futuro de la civilización”.

“El riesgo civilizatorio disminuye cuanto más podemos aumentar la confianza en Twitter como plataforma pública”, dijo. “Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es muy importante que las personas tengan tanto la realidad como la percepción de que pueden hablar libremente, dentro de los límites de la ley”.

A la pregunta de si tiene un ‘plan B’ si la junta de Twitter rechaza su oferta, el dueño de Tesla respondió que sí tiene uno, pero se negó a ofrecer detalles y dijo que lo haría más en su momento.

Musk señaló que tenía los recursos propios para completar la compra y dijo: “Tengo suficientes activos... puedo hacerlo”.

El magnate sudafricano aseguró que Twitter debería abrir sus algoritmos y minimizar la vigilancia y censura del contenido. “Cualquier cambio en los tuits de las personas, si se enfatizan o no, debe hacerse evidente”, dijo.

Con el fin de que los usuarios puedan inspeccionarlo ellos mismos, Musk señaló que el código subyacente detrás del algoritmo debería estar disponible en GitHub.

El dueño de SpaceX también reveló su visión sobre cómo sería la moderación del contenido. Dijo que su preferencia es permitir todo discurso que esté dentro de lo legal y señaló que no las prohibiciones permanentes.

“En caso de duda creo que es mejor errar y dejar que exista el discurso”, dijo. “Creo que queremos ser muy reacios a eliminar cosas y ser muy cautelosos con las prohibiciones permanentes”, agregó.

(Con información de AP)

