Rusia pidió a China equipamiento militar para apoyar su invasión de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin (izq), y su homólogo chino, Xi Jinping, se reúnen en Pekín, China. 4 febrero 2022 (Reuters)

Rusia ha recurrido a China para obtener equipamiento y ayuda militar en las semanas transcurridas desde que comenzó su invasión de Ucrania , según revelaron funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto a The Washington Post.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema, no describieron qué tipo de armamento se ha solicitado, ni cómo ha respondido China, pero sí confirmaron el pedido.

Según detalló Financial Times, otra fuente familiarizada con la situación dijo que Estados Unidos advertirá en las próximas horas a sus aliados de que China podría estar preparándose para ayudar a Rusia.

El medio reveló que EEUU sabe que Rusia se está quedando sin algunos tipos de armamento a medida que la guerra en Ucrania se extiende a su tercera semana.

Militares ucranianos cargan a un anciano durante una evacuación, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en la ciudad de Irpin a las afueras de Kiev, Ucrania, el 13 de marzo de 2022. REUTERS/Marko Djurica

La revelación se produce mientras Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, se dirige a Roma para mantener conversaciones el lunes con Yang Jiechi, máximo responsable de la política exterior china.

Antes de viajar, el funcionario norteamericano dijo a la CNN que “el Gobierno de Biden se ha comunicado directamente, y en privado, con Beijing para advertir que habrá consecuencias” ante cualquier esfuerzo chino para ayudar a Rusia a evadir las sanciones”.

Sullivan también advirtió a China que no intentara “sacar de apuros” a Rusia ayudando a Moscú a eludir las sanciones que Estados Unidos y sus aliados han impuesto al presidente Vladimir Putin y a su régimen.

“Nos aseguraremos de que ni China, ni nadie más, pueda compensar a Rusia por estas pérdidas”, dijo Sullivan en entrevista con NBC este domingo.

La solicitud de equipamiento y otros tipos de ayuda militar no especificada se produce en un momento en que las tropas rusas intentan ocupar Ucrania frente a una inesperada resistencia.

También plantea nuevas dudas sobre el alcance de la alianza entre China y Rusia. Hasta ahora.

China sabía de la invasión

Beijing estaba al tanto de la delicada situación que vivía el este de Europa, de acuerdo al The New York Times. Lo único que pretendía era que una guerra no ensombreciera el evento deportivo. Vladimir Putin cumplió con Xi Jinping

El diario citó días atrás un “informe de inteligencia Occidental” en el que se revelaba que altos funcionarios de Xi Jinping tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra” antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

Las informaciones intercambiadas entre miembros de los regímenes chino y ruso fueron recabadas por los servicios de inteligencia de un país occidental, según las fuentes, y compartida a alto nivel durante las discusiones sobre si el dictador ruso, Vladímir Putin, atacaría o no Ucrania.

SEGUIR LEYENDO:

Miles de rusos intentan huir del país en los pocos trenes y aviones disponibles}