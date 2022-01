Virginia Giuffre aseguró que irá hasta el final en el juicio por abuso sexual contra el príncipe Andrew: “Seguiré exponiendo la verdad”

El príncipe Andrew y Virginia Giuffre. Eliot Press/The Grosby Group

La acusadora del príncipe Andrew, Virginia Giuffre, elogió el fallo judicial que permite que su demanda civil por agresión sexual contra el duque de York siga adelante con el juicio y aseguró que “seguirá exponiendo la verdad”.

“Estoy satisfecha con el fallo de ayer del juez Kaplan que permite que mi caso contra el Príncipe Andrew siga adelante. Me alegro de tener la oportunidad de seguir exponiendo la verdad y estoy profundamente agradecido a mi extraordinario equipo legal”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Su determinación (del equipo legal) me ayuda a buscar la justicia de aquellos que me hicieron daño a mí y a tantos otros. Mi objetivo siempre ha sido demostrar que los ricos y poderosos no están por encima de la ley y deben rendir cuentas”, añadió en otro tuit.

“No recorro este camino sola, sino junto a otras innumerables supervivientes de abusos sexuales y trata de personas”, finalizó.

FOTO DE ARCHIVO: El abogado David Boies llega con su cliente Virginia Giuffre para la audiencia en el caso criminal contra Jeffrey Epstein, que murió en lo que un examinador médico de la ciudad de Nueva York dictaminó como un suicidio, en la corte federal en Nueva York, Estados Unidos, 27 de agosto de 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

Su abogado, David Boies, declaró el jueves a medios británicos que es poco probable que Giuffre, acepte un “acuerdo puramente financiero” para poner fin a su demanda civil contra la realeza británica por abuso sexual.

Boies hizo estas declaraciones después de que el juez estadounidense Lewis Kaplan rechazara la moción del príncipe Andrew, hijo de la reina Isabel, para que se desestimara el caso civil en su contra, allanando el camino para un posible juicio civil en otoño boreal.

Los expertos legales dicen que una forma de evitar el juicio de Andrew, de 61 años, sería llegar a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, de 38 años, quien afirma que el financiero Jeffrey Epstein la traficaba para tener relaciones sexuales con personas poderosas, incluido el príncipe Andrew, cuando ella tenía 17 años. Andrew siempre ha negado las acusaciones.

Boies dijo: “Creo que es muy importante para Virginia Giuffre que este asunto se resuelva de una manera que la reivindique a ella y a las otras víctimas”.

“No creo que ella tenga una opinión firme en este momento, ni podría, en cuanto a cuál debería ser exactamente la resolución. Pero creo que lo que va a ser importante es que esta resolución la reivindique y reivindique la afirmación que ha hecho”, dijo al programa Newsnight de la BBC.

FOTO DE ARCHIVO: El abogado David Boies llega con su cliente Virginia Giuffre a la corte federal en Nueva York, Estados Unidos, 27 de agosto de 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

Boies señaló que no había habido sugerencias de discusiones de acuerdos en este momento. Dijo que antes de presentar el caso se habían “contactado” con Andrew y los abogados del príncipe y sugirieron una mediación, pero “no había interés en eso en ese momento”.

“Ya sea que eso haya cambiado o no, creo que tendremos que esperar y ver”, afirmó.

El abogado agregó: “Un acuerdo puramente financiero no es algo en lo que creo que ella [Giuffre] esté interesada”.

Tras la decisión de la justicia estadounidense de rechazar la petición del príncipe de desestimar la denuncia de agresiones sexuales, Andrew se enfrenta a la posibilidad de que Giuffre rinda un informe detallado ante el tribunal.

La demanda que Giuffre depositó en Nueva York en agosto de 2021 fue “agresiones sexuales” que habrían sido perpetradas en 2001 en Londres, Nueva York y las Islas Vírgenes estadounidenses, residencias de los depredadores sexuales Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, amigos del príncipe.

