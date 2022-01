“Me quiero disculpar...”: el momento en que Boris Johnson admitió haber asistido a una fiesta en plena pandemia

disculpa boris johnson

“Quiero disculparme. Sé que millones de personas en este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses”. Las primeras palabras de la alocución de Boris Johnson ante el parlamento británico este miércoles pusieron fin a sus intentos de esquivar el tema, filtrado en la prensa desde finales del año pasado, y desataron una andanada de pedidos de renuncia del primer ministro conservador.

Johnson admitió que estuvo en una fiesta organizada en los jardines de Downing Street durante el confinamiento y dijo haber creído que se trataba de un encuentro de trabajo.

La comparecencia del líder conservador, de 57 años, era muy esperada tras las nuevas revelaciones de que él y sus altos funcionarios violaron las restricciones de covid al celebrar una fiesta con tragos, y en momentos en que se multiplican los titulares condenatorios de la prensa y crece la ira del público.

Las portadas de los diarios en el Reino Unido amanecieron con cuestionamientos hacia el primer ministro del país.

El primer ministro británico, Boris Johnson, habla durante el debate semanal del turno de preguntas en el Parlamento en Londres, Gran Bretaña, el 12 de enero de 2022, en esta captura de pantalla tomada de un video. Reuters TV vía REUTERS

En otro de los párrafos, el líder conservador buscó empatizar con quienes se siente defraudados y engañados por haber aceptado asistir a un evento que su propio gobierno había prohibido a millones de británicos, muchos de los cuales estaban sufrieron la muerte de familiares a los que nio suiquiera podían despedir porque no se permitía los funerales ni las visitas a los enfermos terminales de COVID.

“Sé la angustia por la que han pasado: incapaces de llorar a sus familiares, incapaces de vivir sus vidas como quieren o de hacer las cosas que aman. Sé la rabia que sienten conmigo y con el gobierno que dirijo cuando piensan que en Downing Street las personas que hacen las reglas no las siguen correctamente (...) debo asumir la responsabilidad ”, dijo el premier.

Este miércoles los diarios se hicieron eco de la rebelión en la bancada conservadora, cuyo apoyo a Johnson está en duda. The Times tituló: “Pide perdón o nos condenas a todos, dicen los ministros a Johnson”.

Por su parte, el Daily Mail se pregunta con un juego de palabras: “¿Se ha acabado la fiesta para el Primer Ministro?”. “Party” significa también “partido” en el sentido político de la palabra. La nota postula que se cuestiona abiertamente su futuro como líder y define la situación como la “crisis más grave de su mandato”

Johnson le dijo hoy al parlamento que millones de británicos habían hecho “sacrificios extraordinarios” durante el primer confinamiento en 2020 y, aunque le pareció que el partido era un evento de trabajo, emitió “disculpas sinceras”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, camina fuera de Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 12 de enero de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, respondió a las disculpas de Johnson llamándole a dimitir, como han hecho en el pasado sus colaboradores que infringieron las reglas sanitarias contra el coronavirus.

“Ahí lo tenemos... el patético espectáculo de un hombre que perdió el rumbo”, dijo Starmer. “Su defensa, que no se dio cuenta de que estaba en una fiesta, es ofensiva para el público británico... ¿Ahora va a hacer lo decente y renunciar?”.

El primer ministro desvió sin embargo las demandas de la oposición de su renuncia y pidió esperar los resultados de la investigación de la alta funcionaria Sue Gray, que determinará si el Gobierno rompió las estrictas normas impuestas para contener la pandemia.

El primer ministro británico, Boris Johnson, camina fuera de Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 12 de enero de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

EL TEXTO COMPLETO DEL PEDIDO DE DISCULPA

“Quiero disculparme. Sé que millones de personas en este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses.

Sé la angustia por la que han pasado: incapaces de llorar a sus familiares, incapaces de vivir sus vidas como quieren o de hacer las cosas que aman. Sé la rabia que sienten conmigo y con el gobierno que dirijo cuando piensan que en Downing Street las personas que hacen las reglas no las siguen correctamente. Y aunque no puedo anticipar las conclusiones de la investigación actual, he aprendido lo suficiente como para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo asumir la responsabilidad.

El número 10 es un departamento grande con un jardín como extensión de la oficina que ha estado en uso constante debido al papel del aire fresco para detener el virus.

Cuando entré a ese jardín poco después de las seis del 20 de mayo de 2020 para agradecer a grupos de personal antes de volver a mi oficina 25 minutos después para seguir trabajando, creí implícitamente que se trataba de un evento de trabajo.

En retrospectiva, debería haber enviado a todos adentro. Debería haber encontrado otra forma de agradecerles.

Debí haber reconocido que incluso si pudiera decirse técnicamente que entra dentro de las pautas, hay millones y millones de personas que simplemente no lo verían de esa manera, personas que han sufrido terriblemente, personas a las que se les prohibió encontrarse con sus seres queridos, dentro o fuera, y a ellos y a esta Cámara les ofrezco mis más sinceras disculpas.

Todo lo que pido es que se le permita a Sue Gray completar su investigación sobre ese día y varios otros para que se puedan establecer todos los hechos”.

