“La fiesta terminó, Boris”: las lapidarias portadas de los tabloides británicos por el escándalo del primer ministro

Boris Johnson (Kirsty O'Connor/Pool via REUTERS/Archivo)

Las portadas de los diarios en el Reino Unido amanecieron con cuestionamientos hacia el primer ministro del país, Boris Johnson, luego de que abriera una investigación sobre la supuesta fiesta con bebidas alcohólicas organizada en el jardín de la sede del Gobierno en Downing Street en mayo de 2020, en pleno confinamiento por el COVID-19.

El control de Johnson sobre el cargo de primer ministro se cuestiona abiertamente en las portadas, a medida que aumenta el malestar en las filas conservadoras por las últimas revelaciones sobre las fiestas en un momento en el que las reuniones se limitaban a una persona.

Después de que un día antes los periódicos reconocieran el descontento, este miércoles los diarios se hicieron eco de la rebelión en la bancada. The Times tituló: “Pide perdón o nos condenas a todos, dicen los ministros a Johnson”.

The Daily Telegraph envía un mensaje claro al primer ministro con el titular: “Johnson pierde el apoyo de los tories (conservadores)”.

The Guardian también hace referencia al enojo de los conservadores y destaca la sugerencia de Douglas Ross, el líder conservador en Escocia, de que Johnson debería dimitir si rompió las normas contra el COVID-19.

Por su parte, el Daily Mail se pregunta con un juego de palabras: “¿Se ha acabado la fiesta para el Primer Ministro?”. “Party” significa también “partido” en el sentido político de la palabra. La nota postula que se cuestiona abiertamente su futuro como líder y define la situación como la “crisis más grave de su mandato”. The Daily Telegraph también señala la falta de apoyo de sus legisladores.

Las portadas del "Daily Mai"l y del "Daily Telegraph"

The Mirror titula en la misma línea que Daily Mail: “La fiesta se ha acabado, Boris”, y hace foco en las familias que lloraron solas la juerte de sus seres queridos -a los que no podían ver- el mismo día en que se dice que ocurrió la fiesta. Además llama “mentiroso serial” al primer ministro.

En tanto, Metro se centra en la reacción de las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia, y publica una encuesta que sugiere un apoyo mayoritario a un cambio de primer ministro. “Desprecio por las víctimas” es el titular, junto a una imagen de Johnson en la que aparece “sonriendo” durante una entrevista sobre la crisis.

El Financial Times dice que “Johnson se enfrenta a una ‘potencialmente terminal’ confrontación con los partidos de Downing Street”, y menciona las preguntas qué contestará este miércoles y los pedidos para que ofrezca disculpas públicas.

El sensacionalista The Sun publica “Partygate en el jardín del No 10″ e informa que Johnson “se escondió” y que los donantes y los altos cargos tories están cuestionando su futuro. “Es mi partido y me esconderé si quiero”, es el titular.

El periódico i dice “El futuro del primer ministro está en peligro mientras los tories se enfadan por el bloqueo del partido”.

Daily Record cita a una mujer que no pudo acompañar a su hermano moribundo, diciendo que Johnson debería dimitir.

Mientras que el Daily Express expresa su apoyo a Johnson y dice que también sigue siendo fuerte dentro del partido después de “entregar el Brexit y ganar la guerra contra el COVID”. “¡No lo arruine ahora, primer ministro!”, insta en el titular.

