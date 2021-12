Descubrieron las estatuas de Buda más antiguas halladas hasta ahora en China

Las estatuas encontradas tienen más de 2.200 años de antiguedad Foto: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology

Un par de estatuas de Buda de cobre de 2.200 años de antigüedad aaban de ser descubiertas en China, el hallazgo más antiguo en su tipo en el país asiático.

Las pequeñas figurillas eran parte de un tesoro de artefactos encontrados entre un grupo de tumbas antiguas de la dinastía Han Oriental.

Una estatua, conocida como Shakyamuni, muestra a Buda de pie en una plataforma mientras está vestido con una capa larga y la otra es de los Cinco Tathagatas y destaca a los cinco grandes Budas.

Estas estatuillas 200 años más antiguas que las que se habían encontrado hasta ahora en China y fueron creadas al estilo de Gandhara. Ese es un estilo de arte visual budista que se desarrolló en lo que hoy es el noroeste de Pakistán y el este de Afganistán entre el siglo I y el siglo VII a. C.

Las estatuas de Buda fueron descubiertas por arqueólogos que trabajaban en la provincia noroccidental de Shaanxi, ubicada en la región central de China, que es donde se encuentra el ejército de terracota, un grupo de esculturas famosas en todo el muendo de soldados de tamaño natural que se descubrieron en la década de 1970.

Las excavaciones, que se llevaron a cabo desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021, descubrieron 3.648 tumbas antiguas que se construyeron desde el período de los Reinos Combatientes (475 a. C. - 221 a. C.) hasta la dinastía Qing (1644-1911 a. C.), informa CGTN .

Según Li Ming, líder del proyecto arqueológico, el sitio de excavación llamado cementerio Hongduyuan en el norte de Chang’an, ahora conocido como Xi’an, como la ciudad capital de las antiguas dinastías Han y Tang de China, era el de mayor grado. cementerio en el período aparte del mausoleo del emperador.

La mayoría de los enterrados en las tumbas son parientes reales, altos funcionarios y dignatarios, todos registrados en libros históricos.

Hasta ahora, se han desenterrado más de 16.000 piezas (conjuntos) de reliquias culturales, incluidas las dos estatuas de Buda.

La estatuilla de Shakyamuni mide diez centímetros de alto y los Cinco Tathagatas, que yacen planos, miden quince centímetros; ambos están hechos de una aleación de cobre, estaño y plomo.

Los Cinco Tathagatas muestran los Budas trascendentes, que incluyen Aksobhya, Amitabha, Amoghasiddhi, Ratnasaṃbhava y Vairocana.

Shakyamuni es la representación tradicional del Buda Shakyamuni, en la que sostiene un cuenco en una mano y llega a la tierra con la otra.

El sitio donde se encontraron las reliquias. Foto: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology

Según la Academia de Arqueología de Shaanxi, que dirigió las excavaciones, se creía que las figuras talladas encarnaban creencias religiosas y no aparecieron hasta el Período de los Dieciséis Reinos.

Gautama Buddha fue el fundador de la religión budista y se dice que vivió entre el 600 y el 400 a. C.

Buda y sus seguidores no dejaron escritos, pero sus reglas para la vida monástica y sus enseñanzas fueron memorizadas y transmitidas por tradición oral hasta aproximadamente el siglo II a.C. cuando se escribieron las primeras escrituras budistas.

El budismo es una de las religiones más grandes del mundo y sus seguidores creen que la meditación, el trabajo espiritual y físico y el buen comportamiento son las formas de alcanzar la iluminación o nirvana.

Los arqueólogos que trabajaban en un sitio de excavación separado en China en abril de 2021 descubrieron más de 80 espejos de bronce, muchos de los cuales aún son reflectantes, que se hicieron hace unos 2.000 años.

