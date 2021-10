El asesino serial que aterrorizó a París hace tres décadas confesó sus crímenes con una carta suicida dirigida a sus hijos

El ex presidente de México abonó a la polémica a la que se refirió su homólogo José María Aznar y su negativa de no pedir perdón

Así va el caso contra enfermera ebria que le arrebató la vida a un niño de 3 años en Pereira

“Nunca me ha buscado. En la última audiencia me mandó a decir que no tenía cómo ayudarme económicamente”, señaló Michell Morales, madre del menor y también víctima del fatal accidente de tránsito ocurrido en 2020