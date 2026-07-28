La mexicana Yareli Acevedo suma un oro más en su carrera y reafirma su lugar en lo más alto del ciclismo

La mexicana de 25 años reafirmó su campeonato mundial y aseguró la presea dorada tras una actuación sólida en scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reafirmando el gran momento del ciclismo nacional. (X/ @Rommel_Pacheco)

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La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a poner su nombre en lo más alto del deporte tras conquistar la medalla de oro en el ómnium femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La prueba, una de las más demandantes del ciclismo de pista por reunir cuatro disciplinas en una sola competencia, se definió en el Velódromo Juan Pablo Duarte.

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Acevedo aseguró el oro para México al liderar la clasificación general del ómnium con 179 puntos y marcar el ritmo desde la primera prueba. (X/ @Rommel_Pacheco)

Acevedo, de 25 años, lideró la clasificación general con un desempeño constante, sumando 179 puntos y dejando atrás a sus principales rivales de Cuba y Colombia. Este resultado fortalece su posición como referente internacional y confirma el momento de dominio que atraviesa el ciclismo mexicano.

Dominio absoluto de Acevedo en el ómnium

En el ómnium, Yareli enfrentó cuatro pruebas clave: scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos. La mexicana marcó diferencias desde el primer momento, asegurando la ventaja con una suma total de 179 puntos.

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Abrió la jornada con 40 unidades en la prueba de scratch , imponiendo condiciones en la pista.

Repitió la cifra en la carrera tempo , sosteniendo el liderato ante sus rivales.

Sumó 38 puntos en la eliminación , sin ceder terreno en la tabla general.

Cerró con 61 unidades en la carrera por puntos, sellando su triunfo sobre Marlies Mejías (158) de Cuba y Lina Hernández (148) de Colombia.

La pedalista mexicana superó con autoridad a Marlies Mejías de Cuba (158) y a Lina Hernández de Colombia (148) en Santo Domingo 2026. (X/ @Rommel_Pacheco)

Este triunfo confirma el buen momento de Acevedo, quien llegó a Santo Domingo tras dos títulos consecutivos y como actual campeona mundial de la especialidad.

Un paso firme hacia los Juegos Olímpicos

El oro en Santo Domingo representa el primer gran logro de Acevedo rumbo a Los Ángeles 2028. Modestamente, la ciclista reconoció que aún quedan aspectos por mejorar en su preparación.

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Acevedo también sumó la medalla a la plata conseguida en persecución por equipos junto a Sofía Arreola , Antonieta Gaxiola y Andrea Robles .

Anticipa su participación en la madison, última prueba en la que buscará cerrar con más preseas este ciclo.

Yareli también acumuló una plata en persecución por equipos junto a Gaxiola, Robles y Arreola, anticipando los Juegos Olímpicos 2028. (X/ CONADE)

De esta manera, cada competencia fortalece la confianza de Yareli y su entorno, marcando un rumbo claro hacia sus objetivos internacionales.

Respaldada por México, Yareli fija la mira en el sueño olímpico

El entorno de Yareli Acevedo se caracteriza por el trabajo en equipo y el apoyo recibido por parte de las autoridades deportivas.

Yareli llegó a Santo Domingo tras conquistar títulos en Copas del Mundo y el Summer Slam de Carson, California.

Fue reconocida públicamente por el sonido local como campeona mundial , un gesto que influyó en su motivación antes de iniciar la prueba.

La ciclista reafirmó su compromiso de trabajar para mantenerse en la élite y seguir sumando logros para México.

Yareli Acevedo confirmó su condición de campeona mundial y número uno del ranking de ciclismo de pista. REUTERS/Agustin Marcarian

El oro centroamericano es un paso más en la trayectoria de Acevedo, quien mantiene la vista puesta en nuevos retos y en consolidar su legado en el ciclismo de pista.

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