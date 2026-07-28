Procesan a “El Wicho” por distribuir pornografía infantil mediante redes: durante su detención en Iztapalapa se resguardó a un menor

Procesan a "El Wicho" por distribuir pornografía infantil mediante redes: durante su detención en Iztapalapa se resguardo a un menor. Crédito: FGR

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Luis Alberto “N”, alias El Wicho, fue vinculado a proceso este 28 de julio por un juez federal tras ser acusado por la Fiscalía General de la República de distribuir y almacenar pornografía infantil, y de someter a un menor de edad para la realización de actos pornográficos. El operativo que derivó en su detención incluyó el rescate de un niño en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante un juez de control los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en dos modalidades del delito de trata de personas.

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La primera: compartir y almacenar imágenes de menores de 18 años en actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales, conducta tipificada como pornografía infantil. La segunda: someter a una persona menor de edad para que realice actos pornográficos.

El juzgador valoró la evidencia y determinó que existían elementos legales suficientes para iniciar el proceso penal. Concedió al agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la FEMDO un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

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Dos números telefónicos y años de distribución digital

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR documentó que entre 2023 y 2025 Luis Alberto utilizó dos números telefónicos para distribuir, a través de una aplicación de mensajería, fotografías y videos en los que aparecen menores de 18 años desnudos o semidesnudos.

Procesan a "El Wicho" por distribuir pornografía infantil mediante redes: durante su detención en Iztapalapa se resguardo a un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducta investigada encuadra en el delito de trata de personas bajo la figura de difusión de material de abuso sexual infantil por medios digitales, independientemente de que el autor no haya trasladado físicamente a las víctimas. Esa figura jurídica es la que la FEMDO ha aplicado en casos similares documentados en distintos estados del país durante las últimas semanas.

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El operativo en Iztapalapa y el rescate del menor

Con base en las primeras investigaciones, la FGR obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Luis Alberto. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron también una orden de cateo en un domicilio de la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa.

Procesan a "El Wicho" por distribuir pornografía infantil mediante redes: durante su detención en Iztapalapa se resguardo a un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades, ambas órdenes, la de aprehensión y la de cateo, fueron tramitadas de forma paralela ante el órgano jurisdiccional competente, lo que permitió la detención del imputado y la preservación de los indicios en el lugar de manera simultánea.

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En esa diligencia, los agentes rescataron a una persona menor de edad que se encontraba en el inmueble. La FGR no proporcionó datos sobre la identidad de la víctima, en apego a los protocolos de protección para menores de edad en procesos penales.

Ese material quedó bajo resguardo para su análisis forense digital, con el objetivo de determinar el volumen y el origen del contenido presuntamente almacenado y distribuido por el imputado.

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Además del rescate, los elementos aseguraron equipo de cómputo, una consola de videojuegos y un disco duro, entre otros objetos. Ese material quedó bajo resguardo para su análisis forense digital, con el objetivo de determinar el volumen y el origen del contenido presuntamente almacenado y distribuido por el imputado.

Prisión preventiva en el Reclusorio Sur

Tras la audiencia inicial, el juez de control impuso a Luis Alberto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, donde permanecerá durante los seis meses que dure la investigación complementaria de la FEMDO.

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Durante ese periodo, la fiscalía deberá consolidar el conjunto de pruebas que sustentará la acusación formal ante el tribunal.

Un patrón que la FGR persigue en varios estados

En semanas recientes, la FGR obtuvo vinculaciones a proceso por conductas similares en otros puntos del país. En Gómez Palacio, Durango, otro Luis “N” fue procesado por distribuir archivos de abuso sexual infantil en chats grupales de mensajería instantánea y enviado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18, en Coahuila.

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En ese caso, el juez fijó cuatro meses para la investigación complementaria, plazo menor al de seis meses otorgado en el proceso contra El Wicho.