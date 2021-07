China: revelaron una millonaria trama de corrupción con el equipamiento médico en medio de la pandemia

Un hospital en Beijing (Foto: Reuters)

Mientras la pandemia de coronavirus amenazaba con abrumar a los hospitales chinos el año pasado, los revendedores parecen haberse unido para inflar los precios de los ventiladores y otros equipos médicos esenciales de compañías multinacionales como Siemens, GE y Philips, según una revisión de los registros públicos recientes sobre la venta de equipos médicos en el gigante asiático.

Los hospitales compraron máquinas de resonancias magnéticas, escáneres de tomografía computarizada, máquinas de ultrasonido y otros equipos de alto valor, todos vitales para diagnosticar e investigar a lo pacientes de coronavirus, en algunos casos pagando millones de dólares por encima de los precios justos del mercado. Estos precios inflados generalmente incluyen sobornos a funcionarios de los hospitales y a otros a lo largo de la cadena de compras, según documentos judiciales y expertos en corrupción.

Un hospital chino pagó a un revendedor 5,16 millones de dólares por un escáner de resonancia magnética GE Signa Pioneer, mientras que otro hospital chino pagó solo 2,56 millones de dólares por la misma máquina. Un escáner de TC de Siemens se vendió por 3,24 millones de dólares en un hospital chino, cuando el modelo de gama alta de Siemens tiene un precio de mercado de 1,95 millones de dólares.

Los documentos de licitación, que generalmente incluyen los precios, a menudo contienen especificaciones técnicas tan detalladas que sería difícil para cualquier otra persona que no sea empleado de los fabricantes redactarlas, lo que sugiere que empresas como Siemens, GE y Philips pueden, en ocasiones, ayudar tácitamente a los revendedores participar en tratos que corren el riesgo de violar la Ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Hospital Provincial de Medicina China y Occidental de Hubei, en Wuhan. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

En 2008, Siemens pagó una de las mayores multas corporativas de la historia, 1.600 millones de dólares, por acusaciones de soborno en el extranjero y se comprometió a reformar, admitiendo que había violado las disposiciones de mantenimiento de registros y control interno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Un informe posterior de Süddeutsche Zeitung y The New York Times después de los juicios de corrupción en China documentaron la participación de empleados de empresas occidentales en sobornos en la atención médica china.

Las nuevas revelaciones, basadas en compras más recientes de hospitales, sugieren el regreso de un “ciclo familiar”, según Peter Humphrey, quien investigó la corrupción en China durante varios años, en un momento dado que presentó un caso legal contra el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. A raíz del caso, Humphrey, un ex corresponsal de la agencia Reuters, finalmente cumplió dos años en una prisión china por comprar datos personales.

“En mi experiencia, las empresas descuidan la debida diligencia, hacen la vista gorda ante la corrupción, hasta que estalla la bomba”, dijo. “Entonces la bomba explota, están en problemas. Parte de la respuesta es lanzar una función de cumplimiento más sólida, pero después de varios años vuelven a su forma “. “La jungla vuelve a crecer”, dijo.

Distribuidores peligrosos

De fondo, el hospital provincial de Hubei (Foto: REUTERS)

Las licitaciones públicas de toda China se recopilan en el sitio web chinabidding.com, una búsqueda que revela numerosos acuerdos sospechosos: por ejemplo, en mayo de 2020, el Quinto Hospital del Pueblo de Jingzhou, en la provincia de Hubei, no lejos de Wuhan, pagó 2,4 millones dólares de renminbi, o 340,000 dólares por un ultrasonido GE Logiq S8.

Por lo general, la máquina se vende nueva por 70,000 a 150,000 dólares, según las opciones, según los proveedores de equipos médicos.

GE no ofreció comentarios específicamente sobre este acuerdo ni ninguno de los otros en este artículo, pero en un comunicado, un portavoz de GE insistió en que los revendedores externos involucrados en tales acuerdos no eran representantes o agentes de la empresa, sino clientes de GE. La compañía no tiene control sobre los precios que cobran los revendedores a los hospitales, sostiene, y agrega que ni siquiera se le permite conocer los precios bajo la ley antimonopolio.

Los abogados antimonopolio cuestionan la interpretación de GE, señalando que las leyes antimonopolio no impiden que un fabricante simplemente sepa el precio que fija un revendedor, ni impiden que los empleados de los fabricantes brinden apoyo a los revendedores que presenten licitaciones públicas de sus equipos.

Una serie de camas en un hospital en Wuhan (Foto: Reuters)

En otra oferta, a partir de noviembre de 2019, un revendedor chino vendió ventiladores Newport fabricados por la empresa estadounidense-irlandesa Medtronic por 295.000 renminbi, o 42.000 dólares, al Hospital de la Universidad Médica del Sur de Medicina Tradicional China y Occidental Integrada.

La misma máquina, conocida como ventilador Covidien e360, se vende por menos de la mitad de ese precio en los sitios web minoristas de tecnología médica en los Estados Unidos. En un comunicado, Medtronic dijo que no controlaba los precios de distribución y que muchos factores pueden influir en el precio de un producto. “Los precios de los revendedores pueden variar aún más en China en función de la naturaleza de los servicios asociados con la entrega de productos, educación y capacitación y servicio y soporte de productos, entre otros factores”, dice el comunicado.

Pero los conocedores del mercado chino de la atención médica dicen que ninguno de esos factores explica las disparidades de precios. “Si observa la documentación de la licitación y los precios globales, aún puede ver una gran brecha entre ellos”, dijo Meng-Lin Liu, ex oficial de cumplimiento de Siemens en China, quien ha analizado docenas de transacciones de este tipo. Los hospitales pagan el alto precio de oferta a los revendedores, pero los revendedores solo pagan el precio global normal a las multinacionales, explicó Liu.

Traslado de un paciente en un hospital de Wuhan (Foto: Reuters)

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una investigación masiva a largo plazo sobre manipulación de licitaciones en varias regiones que involucran a Siemens, GE y Philips, según una fuente familiarizada con la investigación. La SEC no ofreció comentario sobre la existencia de investigaciones en curso, pero en una presentación de febrero de 2021, Philips reconoció que ha estado cooperando con una investigación de la SEC y la Secretaría de Justicia sobre “irregularidades de licitación en la industria de dispositivos médicos en algunas otras jurisdicciones. Estas interacciones son continuas y se centran principalmente en una serie de hallazgos de cumplimiento que la empresa está abordando en China y Bulgaria“.

Philips se negó a hacer más comentarios, pero un portavoz dijo: “Se espera que todos en Philips y sus socios comerciales actúen siempre con integridad. Philips hace cumplir rigurosamente el cumplimiento de sus Principios comerciales generales en todas sus operaciones“. Al igual que GE, Siemens y Medtronic, Philips se negó a responder preguntas específicas sobre las ofertas mencionadas en este artículo.

Corrupción durante la pandemia

Una licitación, publicada el 7 de abril de 2020, muestra al Cuarto Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Harbin buscando ofertas para un escáner de TC Siemens para tratar la neumonía relacionada con covid-19. Si bien los documentos gubernamentales no mencionan el modelo seleccionado, sí dan el precio pagado: 22,98 millones de renminbi, o 3,24 millones de dólares. Eso supera el costo típico de las máquinas Siemens más caras, SOMATOM Force o SOMATOM Drive, en EEUU y en otras partes de China en más de un millón de dólares.

En los EEUU, SOMATOM Force se vende actualmente por alrededor de 1,95 millones de dólares, mientras que SOMATOM Drive se vende por 1,68 millones dólares, según la Oficina de Servicios Generales de Adquisiciones del Estado de Nueva York, que publica los precios de los dispositivos médicos que compra para las agencias estatales.

En un comunicado, Siemens sostuvo que los revendedores eran “completamente libres” en fijar los precios. “El distribuidor calcula un precio que incluye todos sus costos”, dijo un portavoz, y agregó que las disparidades de precios podrían reflejar costos y términos auxiliares.

Sin embargo, no todos los hospitales chinos están pagando precios enormemente inflados por los equipos. Una oferta de mayo de 2019 muestra que el Hospital Afiliado de Chengde Medical College compró un GE Signa Pioneer directamente por solo 17.6 millones de renminbi, o 2.56 millones de dólares, incluidos los gastos de garantía y flete. Eso es más de 2 millones de dólares menos de lo que otro hospital en Yangchun pagó por la misma máquina en enero de 2020.

Los hospitales y las empresas chinas involucradas en las licitaciones mencionadas en este artículo no respondieron preguntas detalladas.

Un alto directivo de Shenzhen Gaokaiyue Trading Co. sí habló, solicitando el anonimato debido a la naturaleza “sensible” de la información. Dijo que el precio final de los equipos podría diferir en China según las “características y configuraciones”, pero que “no debería ser un 80 por ciento más o incluso el doble que el precio neto en los Estados Unidos”.

Contrariamente a las afirmaciones de GE y Siemens, el gerente dijo que los representantes de los fabricantes participaban habitualmente en la oferta de un revendedor. Dijo que “el vendedor de cada fabricante representará a la empresa” en las reuniones para explicar los dispositivos médicos a los clientes durante el proceso de licitación. Ocasionalmente, sus gerentes también se unieron.

Terreno familiar

Los testigos en los casos judiciales chinos publicados el año pasado también testificaron que los empleados de GE y Siemens estaban directamente involucrados en los esquemas de manipulación de licitaciones. En un veredicto publicado recientemente, el presidente de un hospital que aceptó sobornos de 2004 a 2017 testificó que un gerente comercial de Siemens le ofreció 300,000 dólares en 2011 para asegurarse de que los productos de Siemens ganaran licitaciones. En otro caso contra un presidente de hospital corrupto, un revendedor externo testificó que un gerente regional de GE no solo fue cómplice de un esquema de manipulación de licitaciones de 2011, sino que “sería responsable de tomar la carta de autorización de GE y presentar la licitación”.

La propia Siemens a menudo se ha jactado y ha sido celebrada por endurecer su sistema de cumplimiento a raíz del escándalo de sobornos de 2008. Como parte de ese acuerdo histórico, a Siemens se le ordenó nombrar un monitor que produjera informes anuales, que la SEC y el Departamento de Justicia han mantenido completamente fuera del alcance del público hasta ahora.

La participación de firmas internacionales en el soborno en China no es nueva, dijo Matt Kelly, editor del boletín Radical Compliance. “Cada transacción con una empresa del gobierno es de alto riesgo. Punto, “dijo.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: