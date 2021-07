Tres hermanos capturaron en una selfie el momento exacto en el que fueron alcanzados por un rayo que los mandó al hospital

La foto tomada en el momento exacto en el que cayó el rayo @IsobelJobson

Rachel, Isobel y Andrew Jobson iban paseando en bicicleta cuando una intensa lluvia que caía cerca del Palacio de Hampton Court en el suroeste de Londres los hizo refugiarse bajo un árbol. Los hermanos sacaron sus celulares y decidieron tomarse una selfie bajo la lluvia, pero en ese justo momento un rayo los sacudió, quedando registrado el exacto momento en la foto.

Los tres, de Maidenhead, fueron llevados al Hospital St George en Tooting con quemaduras, afortunadamente ninguna muy grave, por lo que fueron dados de alta horas después.

Rachel, la hermana mayor de 26 años, dijo que estaban de camino desde su casa de Berkshire para ver a su tía en Epsom, Surrey, cuando decidieron tomar un descanso para ir al baño, por lo que se detuvieron cerca a un local.

Cuando regresó del baño, vio a su hermano y hermana bajo unos árboles durante la tormenta, así que decidieron tomar algunas fotos antes de emprender la marcha.

“La foto de nosotros en el momento en que ocurrió el rayo fue a las 17:05. Tomé una foto de nosotros sonriendo y luego queríamos una foto triste bajo la lluvia. De repente, estaba en el suelo y no podía escuchar nada más que este zumbido agudo. Todo mi brazo derecho estaba entumecido y no podía moverlo”, dijo Isobel, de 23 años, otra de las hermanas que es estudiante de doctorado a medios locales.

Rachel agregó: “Estábamos tomando la foto con nuestro teléfono y luego, estaba en el suelo. Me sentí inconexa. Mi hermana y yo estábamos gritando. Me quemé el muslo y el estómago y el rayo dejó marcas en mí y en mi hermana. No podía sentir mi brazo”.

Rachel, Isobel y Andrew Jobson en el hospital después del incidente. @IsobelJobson

Estas marcas a las que se refiere Rachel se conocen como figuras de Lichtenberg.

Rachel agregó que los tres resultaron heridos, aunque su hermano Andrew estaba más aturdido que cualquier otra cosa.

Los transeúntes ayudaron a los hermanos a levantarse antes de que aparecieran los paramédicos para llevarlos al Hospital St George en Tooting.

De acuerdo con los médicos, una plaza de titanio que tiene Isobel en su brazo a causa de un accidente de bicicleta el año pasado, pudo haber provocado que los rayos atravesaran sus cuerpos.

“El brazo de mi hermana estaba muy caliente, por el plato. Todos estaban asombrados de lo que nos había pasado”, afirmó Rachel.

Los tres hermanos iban de paseo en bicicleta cuando se desató una intensa tormenta eléctrica. @IsobelJobson

Gran parte de Londres se vio afectada por las tormentas eléctricas, y algunas áreas de la ciudad recibieron el equivalente a un mes de lluvia en un día, lo que provocó inundaciones repentinas.

Por ejemplo, el lunes cayeron 47,8 mm de lluvia en un período de 24 horas en Kew, la mayor parte en solo una hora. La precipitación media mensual en julio es de 44,5 mm.

Según la Real Sociedad para la Prevención de Accidentes, entre 30 y 60 personas son alcanzadas por un rayo cada año en el Reino Unido, con un promedio de tres muertes.

SEGUIR LEYENDO