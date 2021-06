La reina de belleza que descolocó a los jueces y cautivó al público tras desfilar con una bandera manchada de “sangre”

Así se presentó la modelo nigeriana ante los jurados

Victoria Chamiaka Udeh es una modelo y activista de 23 años, además de estudiante de medicina en Stavropol, una ciudad del suroeste ruso. Este año decidió concursar en el certamen Miss Africa Rusia, donde aprovechó el momento de exposición sobre la pasarela para manifestarse sobre temas sociopolíticos en su país de nacimiento: portaba una bandera de Nigeria manchada de rojo sangre.

La intención fue representar a la gente joven que perdió su vida durante las protestas #EndSARS (#Terminen con el SARS), contra la brutalidad policial en Nigeria: reclamaban que se desactivase el temible Escuadrón Especial AntiRobos (SARS por sus siglas en inglés), famoso por su historia de abusos.

La modelo utilizó la plataforma del desfile Miss Africa Rusia para visibilizar la protesta contra las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones en octubre de 2020, las cuales finalizaron trágicamente con la muerte de manifestantes a causa de los disparos de la policía.

“No me importaba lo que pensaran los jueces (...) era usar la plataforma que Miss África Rusia me había dado para pasar un mensaje”

Al ser entrevistada por Infobae, Victoria contó que al caminar por la pasarela pensó “en el estado del país (la inseguridad, las violaciones, los precios altos en los bienes y servicios) y como se espera que viva el hombre común”.

“Sentí que no me importaba lo que pensaran los jueces sobre lo que estoy haciendo. Lo que me importaba era usar la plataforma que Miss África Rusia me había dado para pasar un mensaje“, dijo Victoria.

Consultada sobre las críticas en su propio país por su actitud en una competencia internacional, Victoria explicó: “Fui juzgada por mucha gente, insultada, pero también alabada por hacer lo que hice. Mucha gente no entiende porque lo hice, mientras que una gran mayoría si”.

“Fui a la competencia para ganar... quería ganar. Pero al llegar a Moscú... ganar ya no me importaba. Solo quería retratar y crear conciencia sobre lo que sucedió el 20 de octubre de 2020, y la reciente situación de inseguridad en Nigeria “, dijo.

Cortesia (smiles_victoria)

Al preguntarle por qué decidió ser parte del concurso, explica que lo hizo para romper los estereotipos de belleza: “En ese momento, no estaba cómoda con mi piel porque tenia mucho acné en toda mi cara. Entonces, quería probarme a mí misma y las personas como yo que puedo romper los estándares de belleza y que las imperfecciones de mi piel son las que me hace perfecta”.

El concurso se celebra todos los años en Rusia para promover la cultura africana y empoderar a mujeres africanas viviendo en el territorio. De todas maneras, Victoria no ganó el concurso pero si el amor de la gente: salió primera elegida por el público.

Afirmó que la decisión de estar ahí y desfilar con la bandera pintada fue por una de las categorías de la competencia, la cual requería que las participantes se mostraran con un vestido que represente la cultura nigeriana.

Victoria Udeh tiene 23 años y estudia medicina en Moscú. Usa el nombre Victoria Smiles para promocionar su trabajo en las redes sociales

“La gente está perdiendo la vida todos los días en Nigeria”

“No tenía acceso a un vestido tradicional, así que sentí que desde que tenía acceso al verde y al blanco... decidí vestirme de verde y blanco”, dijo.

Uno de los reclamos que han hecho señala que su conducta ensució la imagen del país, a lo que respondió: “Sentí que la gente está perdiendo la vida todos los días en Nigeria... así que me molestó. Pensé en las familias que tuvieron que llorar la muerte de sus seres queridos”.

Además de su manifestación en la pasarela, entabló relaciones con familiares de los fallecidos en las protestas contra el SARS. Udeh cree que aunque ella no vivió ese drama en carne propia, sus acciones “hicieron que familias que perdieron a sus amados sepan que ellos no murieron por nada, y que no han sido olvidados”.

Las fuerzas de seguridad nigerianas enfrentan a diario amenazas como el terrorismo y las bandas criminales (POLITICA AFRICA NIGERIA / POLICÍA DE NIGERIA)

Inseguridad y terrorismo activo

La inseguridad en Nigeria ha subido en todas las regiones del país. Docenas de agentes de seguridad han sido asesinados por asaltantes armados y miles de comisarías han sido arrasadas y saqueadas en regiones del país. De igual modo, los secuestros para pedir rescates subieron en el norte del territorio nigeriano, en donde miles de estudiantes primarios han sido secuestrados desde diciembre.

Asimismo, los “marauding gunmen” conocidos como pistoleros merodeadores, localmente llamados bandidos, continúan aterrorizando el país mientras que la red terrorista Boko Haram iza banderas en áreas que domina.

Esta semana, la OTAN ha lanzado una coalición en la que se plantea detener el avance del terrorismo en las regiones subsaharianas de África, casi al mismo tiempo que diversos grupos armados comunicaron su lealtad al Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés).

Orgullosa de sus convicciones, Victoria ha utilizado sus redes sociales para continuar con su mensaje: “Hice eso por una buena causa. Necesitamos estar seguros en nuestro país y no perder vidas todos los días. Fue solo un llamado al gobierno nigeriano para abordar los problemas de seguridad del país”.

