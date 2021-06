Warren Buffett renunció a la Fundación Gates y anunció una donación de USD 4.100 millones

En la imagen, el propietario de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. EFE/Larry W Smith/Archivo

Warren Buffett anunció este miércoles una donación de 4.100 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas y también informó de su renuncia al cargo de administrador de la Fundación Bill y Melinda Gates, entidad afectada por los escándalos personales del fundador de Microsoft.

El anuncio se produce semanas después de que Bill y Melinda Gates anunciaran que se divorciaban tras 27 años de matrimonio, pero que seguirían dirigiendo conjuntamente la fundación, una de las mayores organizaciones benéficas del mundo. Gates fue la persona más rica del planeta y su fortuna se estima en más de 100.000 millones de dólares.

Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, celebró el haber cruzado un umbral importante. Es que prometió en 2006 que regalaría todas sus acciones de la empresa, y ya alcanzó la mitad de ese camino.

Las donaciones anuales del “Oráculo de Omaha” han sido entregas a la Fundación Gates y también a otras como la Fundación Susan Thompson Buffett, la Fundación Sherwood, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo.

En aquel entonces, Buffett poseía 474.998 acciones A de Berkshire. Actualmente, según reportó, posee a sus 90 años 238.624 acciones, con un valor de unos 100.000 millones de dólares, por lo que debería acelerar el ritmo de entregas para cumplir su palabra, a menos que viva otros 15 años más.

“Hoy es un hito para mí”, dijo Buffett en un comunicado. “En 2006, me comprometí a distribuir todas mis acciones de Berkshire Hathaway -más del 99% de mi patrimonio neto- a la filantropía. Con la distribución de 4.100 millones de dólares de hoy, estoy a mitad de camino”.

Bill Gates y Warren Buffett (Reuters)

Renuncia a la Fundación Gates

“Durante años he sido fideicomisario -un fideicomisario inactivo- de un solo receptor de mis fondos, la Fundación Bill y Melinda Gates (BMG). Ahora renuncio a ese puesto, al igual que he hecho en todos los consejos de administración de las empresas que no son de Berkshire ”, dijo Buffett en una declaración preparada el miércoles.

“El director general de BMG es Mark Suzman, una excelente selección reciente que cuenta con todo mi apoyo. Mis objetivos están 100% en sintonía con los de la fundación, y mi participación física no es en absoluto necesaria para lograr estos objetivos”, añadió.

Buffet no dio ninguna razón para abandonar la Fundación Gates, pero se han planteado preguntas sobre la estructura de su dirección tras los informes sobre el comportamiento de Bill Gates en el lugar de trabajo.

Recientemente se reveló que los miembros de la junta directiva de Microsoft Corp. tomaron la decisión en 2020 de que no era apropiado que Gates, cofundador de la compañía, formara parte de su junta directiva, ya que investigaron la relación romántica anterior del multimillonario con una empleada de Microsoft que se consideró inapropiada.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha dicho que no está investigando las acusaciones aparecidas en los medios de comunicación, ya que el incidente denunciado, que involucra a una de las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes e influyentes del mundo, fue realizado por “un ex empleado anónimo.”

(Reuters)

Y Buffett, a sus 90, ha empezado a alejarse de su papel de líder en Berkshire Hathaway, así como de sus puestos en otros consejos de administración de empresas. Este año anunció que dejaría su puesto de consejero delegado de su compañía más importante, y este miércoles agregó que, aunque sigue amando su trabajo, “claramente estoy jugando en un juego que, para mí, ha pasado del cuarto trimestre al tiempo extra”.

(Con información de AP)

