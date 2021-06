Infartante definición en la NBA: la volcada que le dio el triunfo a Phoenix ante los Clippers y casi desata una pelea

En una definición apasionante, los Phoenix Suns se quedaron con el segundo partido de la serie ante Los Ángeles Clippers por las finales de la Conferencia Oeste y tomaron ventaja de 2-0 en el enfrentamiento que determinará a uno de los dos finales de los playoffs de la NBA. El héroe de la velada para los locales fue DeAndre Ayton, que anotó una volcada a menos de un segundo del cierre del juego para el 104-103 definitivo.

Los últimos 31 segundos del duelo fueron vibrantes. Con la ventaja para la franquicia angelina (100-101), Devin Booker anotó un doble ingresando dentro de la medialuna que puso al frente a los Suns por un punto (102-101). Con 27 segundos por jugar, y con la pelota en manos de los Clippers, Paul George no perdió el tiempo: su equipo sacó del costado de la cancha y el número 13 de la visita anotó dos puntos para poner otra vez en ventaja a la visita. Pero lo mejor todavía estaba por verse.

Tras no poder convertir en su próximo ataque, los Suns cortaron con falta a George, que erró dos tiros libres que le hubieran dado ventaja de tres a su equipo. Con menos de un segundo en el reloj (0.9 décimas), Phoenix sacó del fondo de la cancha y Jae Crowder no tuvo mejor idea que intentar un alley oop para el Deandre Ayton. ¿Qué sucedió? El gigante bahameño se escapó de la marca del croata Ivica Zubac -gran cortina de Booker- y, sobre el aro, enterró la pelota en el aro para la celebración de todo el estadio.

Definición del partido entre Phoenix y LA Clippers en los playoffs de la NBA

Acto seguido, hubo empujones entre jugadores de los dos planteles, ya que el banco visitante reclamó que la pelota estaba sobre el cilindro cuando la tocó el jugador de los locales, lo que hubiera sido una violación ofensiva que los árbitros no vieron. Pero la historia no terminó en esa maravillosa jugada. Con 0.7 décimas de juego, los Clippers tuvieron la última oportunidad de la noche para ganar el partido, pero George no logró tirar a tiempo y la victoria quedó para los dirigidos por Monty Williams en un final que quedará marcada como una de las mejores de los últimos tiempos en los playoffs de la NBA.

Más allá del tiro del final, Ayton fue una de las figuras en el triunfo de Phoenix. El oriundo de Bahamas, elegido en el primer puesto del Draft 2018, terminó con 24 puntos (12.15 en tiros de campo) y 14 rebotes. Según reportó el sitio oficial de la NBA, el pivot de 22 años ya tiene más doble-dobles que cualquier otro jugador de la historia de la franquicia con un porcentaje de campo mayor al 70% en playoffs.

*Resumen del triunfo de Phoenix ante Clippers

Además, otro de los puntos altos para los Suns, que no pudieron contar con el base Chris Paul porque ingresó en el protocolo de salud de la liga luego de contraer coronavirus, fue Cameron Payne. El número 15 de PHX, titular ante la baja de una de las superestrellas del equipo, cerró el juego con 29 puntos y 9 asistencias logrando su récord de anotación en la NBA. Lanzó 12-24 de campo para un 50 por ciento y aprovechó que los Clippers intentaron frenar a Booker -acabó con 20 puntos- para terminar como el máximo anotador del conjunto de Arizona.

En Los Ángeles, que volvieron a no contar con Kawhi Leonard por lesión, el más destacado fue Paul George, que a pesar de no poder definir el juego, fue goleador con 26 puntos y 6 asistencias, pero no tuvo un buen porcentaje en triples (1-8). El otro que mostró buen nivel fue el base Reggie Jackson, que aportó 19 puntos. Por su parte, Zubac consiguió un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes.

Ahora, la serie se mudará al Staples Center de LA. Con una racha de nueve triunfos consecutivos para Phoenix y la ventaja de 2-0 en la final del Oeste, los Clippers saben que deberán ganar el próximo jueves para no exponerse a una diferencia que, con el juego que están mostrando los Suns, parecía irremontable.

Una de las jugadas del año en la NBA: Ayton completó el alley oop y volcó el balón para el triunfo de Phoenix (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

