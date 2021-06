Tras una semana en prisión y denuncias de tortura, el opositor bielorruso Roman Protasevich ahora acepta los cargos y elogia a Lukashenko

El encarcelado periodista bielorruso Roman Protasevich admitió en una entrevista con la televisión pública de su país haber organizado las protestas que estallaron tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020 y que dejaron varios muertos

El periodista bielorruso Roman Protasevich, detenido luego de que el avión en que viajara fuera forzado a aterrizar en Minsk, apareció en la televisión estatal en una entrevista conmovedora, que sus familiares y allegados afirman que se hizo bajo coerción.

Protasevich, de 26 años, lucía incómodo en la filmación, en el que confesó haber convocado a protestas el año pasado y elogió al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. “Muchas cosas por las que criticamos a Lukashenko en realidad son simples intentos de presión. En muchas situaciones él actuó como un hombre con huevos de acero”, dijo el reportero encarcelado.

Al final de la entrevista de una hora y media, transmitida la noche del jueves por el canal estatal ONT, Protasevich lloró y se cubrió el rostro con las manos.

Dmitry Protasevich, padre del periodista, dijo que la entrevista fue el resultado de “abusos, torturas y amenazas”. “Conozco muy bien a mi hijo y creo que nunca diría esas cosas”, declaró a la AFP. El periodista detenido es cofundador y editor del canal opositor Nexta, que impulsó las protestas antigubernamentales. “Lo quebraron y lo obligaron a decir lo que necesitaban”, agregó el padre.

Las autoridades bielorrusas acusan a Protasevich de organizar protestas masivas, un cargo por el cual se expone a 15 años de prisión.

Frank Viacorka, consejero de la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya, dijo que le resultó “doloroso ver las ‘confesiones’” de Protasevich, y lo calificó como un “rehén del régimen”.

El periodista opositor y su novia rusa, Sofia Sapega, de 23 años, fueron detenidos en Minsk el 23 de mayo luego de que el régimen despachó un avión militar para desviar el vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría una ruta entre Grecia y Lituania.

Los acusaron de ayudar a coordinar las históricas manifestaciones que estallaron luego de la cuestionada reelección de Lukashenko en agosto de 2020.

Inmediatamente después del arresto, Protasevich y Sapega aparecieron en videos haciendo “confesiones”, que sus simpatizantes dijeron que fueron grabados bajo coacción.

Tras los arrestos, la Unión Europea (UE) prohibió que la aerolínea estatal bielorrusa Belavia opere en los aeropuertos del bloque y pidió a las empresas aéreas de la UE no sobrevolar el país ex soviético.

Las autoridades bielorrusas han reprimido duramente a opositores y a sociedad civil en respuesta a las protestas, con la detención de miles de manifestantes mientras que los dirigentes de la oposición debieron salir al exilio. Varias personas murieron en los disturbios.

En la entrevista difundida este jueves, Protasevich se declaró culpable de las protestas y dijo que el objetivo de la oposición ya no está en las protestas en las calles, sino en el “colapso económico” para generar “disturbios por hambre”.

Protasevich contó que cuando las autoridades bielorrusas obligaron a aterrizar al avión en el que viajaba con su novia, la ciudadana rusa Sofia Sapega, entendió que tendría que responder por todo lo que hizo y “por todo el daño que causó al país”.

“Es difícil predecir la reacción que habrá”, pero “estoy casi seguro de que muchos comenzarán a condenarme públicamente. Estoy casi seguro de que algunas de las acciones de apoyo que planearon anteriormente fracasarán. No me sorprendería que muchas personas me llamen traidor”, manifestó.

“Puedo decir honestamente que no me importa en absoluto lo que digan. Quiero hacer todo lo posible para corregir mis errores, para intentar hacer al menos algo”, dijo Protasevich en un diálogo en el que admitió “abiertamente” que fue una de las personas que hizo un llamamiento para salir a las calles tras los resultados de las presidenciales en las que se impuso Alexander Lukashenko.

Foto de archivo: El periodista Roman Protasevich, detenido en una manifestación contra el régimen de Bielorrusia. (EFE/EPA/STRINGER)

“Admito abiertamente que fui una de esas personas que pidió salir a la calle el día 9 de agosto. Tan pronto como me presentaron los documentos y me acusaron, me declaré culpable de inmediato”, reconoció Protasevich, quien remarcó que aquellos llamamientos dieron como resultado “disturbios descontrolados”, que sumieron a Minsk “en el caos durante tres días”.

Protasevich también consideró que “es poco probable” que se produzcan más protestas en las calles, pues, ha dicho, la oposición no cuenta con el apoyo suficiente en las mismas y señaló que el objetivo de la oposición que se haya fuera del país es el “colapso económico” a través de sanciones que generen “disturbios por comida”.

“Las sanciones son necesarias para que la economía bielorrusa colapse lo más rápido posible. Y si la economía colapsa, la gente saldrá a las calles. Serán disturbios por alimentos. Y este, de hecho, es uno de los objetivos de las sanciones económicas que se siguen imponiendo”, dijo.

Con información de AFP, EFE y EuropaPress

