5 excusas comunes que los exitosos no utilizan

La experta en emprendedurismo Jodie Cook elaboró un listado que funciona casi como un autotest: excusas vs. progreso.

En su columna publicada en Forbes explicó que hay ciertas “pequeñas prácticas” a las que atletas, empresarios y escritores de talla mundial, no sucumbieron. Y asegura que una de las claves de todos los exitosos es que superan el miedo. “Lo que podrías pensar que son preocupaciones genuinas para no pasar a la acción son creencias limitantes o excusas. Ambas cosas no son buenas”, afirma Cook.

Estas son las cinco excusas que podrían estar frenando tu avance y que la gente de éxito no utiliza:

1- “No tengo tiempo”

Cook asegura que todos parten con la misma base: “Cada uno de nosotros tiene una maleta de veinticuatro horas para llenarla como quiera. Algunos la llenan con dramas, redes sociales y televisión, otros la llenan con práctica, propósito e intención”, afirma y advierte: “Incluso la más repleta de las agendas contiene ineficiencias y obligaciones que no son esenciales”.

La creadora de la charla TEDx “Crear personas útiles” asegura que las primeras hora de cada día son clave e insiste en establecer prioridades: “Cuando tomas una decisión y pones energía en ese camino, la vía se despeja como por arte de magia. Las cosas funcionan, y un camino despejado no tiene distracciones”. Eso sí, advierte que el tiempo no aparece de repente; hay que robarlo. “Se roba a lo no esencial. Se roba a la comodidad y al lujo. Roba momentos cada día para poner energía en lo que sabes que estás aquí para hace”.

2- “Nadie comprará”

¿Y si nadie compra? ¿Y si me lanzo y se queda en nada? ¿Y si he juzgado mal mi producto o mis precios y no hago ni una venta? “El miedo a que la demanda no se corresponda con la oferta puede hacer dudar incluso al empresario más testarudo. Pero no debe ser una excusa para la inacción. Incluso los primeros y más pequeños indicios de demanda pueden convertirse en ventas”, asegura Cook..

Como consejo, invita a confeccionar una lista de las personas que dijeron estar interesadas y a hacer un seguimiento de ellas. “El compromiso previo es tu amigo. En lugar de recoger compras, recoja promesas. Recoge señales o intenciones”.

Para la experta en emprendedurismo, el mayor obstáculo es el primer cliente: “Céntrate en encontrar y atender a una persona lo mejor posible y puede que te sorprenda cómo se extiende tu mensaje”.

3- “No soy lo suficientemente bueno”

Cuando el síndrome del impostor entra en escena, alerta Cook, crea bloqueos. ¿Y si todo el mundo se queda mirando? ¿Y si se ríen? ¿Y si hago el ridículo?... “Todos los ganadores fueron alguna vez principiantes. Empezaron, mejoraron y el resto fue fácil”, arenga.

La columnista explica que comparar el paso número uno con el número 100 de otra persona puede destruir la confianza pero recuerda que “los pasos pueden llevar a la grandeza”.

4- “Voy a fracasar”

“Puede que tu idea nunca prenda, que tu producto no sea amado y que tu arte no sea comprendido. Quizá las críticas sean terribles y te avergüences de lo que has hecho. ¿Y qué? Tu primera versión no te define”, asegura Cook, quien recuerda que Van Gogh experimentó con múltiples técnicas artísticas antes de encontrar una que lo hiciera famoso, y eso sucedió recién después de haber muerto. e incluso eso no fue hasta después de su muerte.

Para la columnista de Forbes hay que fracasar rápido y muchas veces. “¿Preferirías ser la persona con 1.000 fracasos y un gran éxito, o la que sólo puede hacer comentarios sobre los demás sin ni siquiera haberlo intentado?”, interpela.

Claves para combatir las excusas (Shutterstock)

5- “El momento no es el adecuado”

“La obsesión por el momento oportuno está detrás de muchos de los barcos que no zarparon. Las obras maestras que nunca llegaron. Los manuscritos que permanecen en discos duros polvorientos”, asegura.

Es que, según explica, probablemente nunca será el momento adecuado. Y para probar sus ideas enumera: “Serena Williams ganó el Open de Australia mientras estaba embarazada de su primer bebé. Sara Blakely vendía faxes a tiempo completo cuando creó Spanx, así que trabajó por las noches escribiendo patentes y buscando fabricantes. Apple, Yankee Candle y Twitter empezaron como proyectos paralelos”.

Finalmente Cook invita a la acción: “El momento es ahora. Fracasar en el camino está bien, usar excusas para la inacción no lo está”.

