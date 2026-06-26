Rey Felipe VI califica de “magnífica” relación entre España y México: llama a seguir “caminando juntos”

Felipe VI destacó la relación entre México y Estados Unidos. (Foto: presidencia)

La tarde de este viernes, el rey de España, Felipe VI, sostuvo un breve encuentro con miembros de la comunidad española en Jalisco, donde calificó de “magnífica” la relación con México tras 7 años de distanciamiento en el diálogo bilateral:

“Celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto, tanto tiempo... Es verdad que va mejor”.

Previo a asistir al partido de Uruguay vs. España en el marco del Mundial 2026, el monarca destacó los intercambios que enriquecen la relación entre ambas naciones, como la presencia empresarial y cultural.

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