Revelan foto de Beto Coral detenido en Estados Unidos, la imagen generó indignación: “Esposado, secuestrado”

El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, sigue privado de la libertad en Estados Unidos. El 16 de junio de 2026 fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), bajo el argumento de que su situación migratoria es irregular.

Durante los 10 días en los que ha estado detenido, al parecer, ha sido víctima de maltratos físicos y ha sido trasladado en al menos cuatro ocasiones a distintos centros de detención ubicados en los estados de Arizona, Texas y Misisipi, según denunciaron nueve congresistas demócratas en una carta en la que exigieron su liberación. Afirmaron que el activista tiene derecho de estar en suelo norteamericano porque es solicitante de asilo.

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“Reiteramos en los términos más enfáticos que se permita al Sr. Coral permanecer en Estados Unidos con su familia para que se tramite su solicitud de asilo, y que se le brinden las protecciones de derechos humanos que hasta ahora se le han negado (...). El gobierno estadounidense nunca debería incurrir en las mismas conductas abusivas que criticamos en China, Nicaragua y Rusia (...). Estados Unidos debe ser un defensor de los derechos humanos, no un abusador”, explicaron los legisladores en el documento, enviado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Foto de Beto Coral detenido causó indignación

En medio de las denuncias que han surgido sobre la presunta violación de los derechos fundamentales de Coral, el periodista Daniel Coronell (Reporte Coronell) reveló una fotografía del activista que evidencia en qué condiciones de detención está. En la foto que expuso, la cual ha sido ampliamente replicada en redes sociales, se le ve esposado, aunque no ha sido señalado de haber cometido delito alguno.

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Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @darango_htx/X

La divulgación de la imagen generó indignación en Colombia. Una de las personas que se pronunció al respecto es el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, que en una publicación en X solicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella solidarizarse con el activista y tomar medidas que demuestren su rechazo ante la situación que está viviendo en Estados Unidos.

“Beto Coral es un preso político, el presidente electo @ABDELAESPRIELLA debe asumir su responsabilidad política. Ya que ganó debería, al menos por decoro, renunciar a su ciudadanía gringa, bajezas como la detención de Beto dejan muy claro cuál es el talante de quién destripará a la oposición los próximos cuatro años con ayuda de su acudiente Marco Rubio”, señaló el exfuncionario en la red social.

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El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo pidió a Abelardo de la Espriella tomar acciones ante la detención de Beto Coral en Estados Unidos - crédito @CarlosCarrilloA/X

El activista de izquierda David Rozo, conocido como Don Izquierdo en redes sociales, también reaccionó a la exposición de la foto de Beto Coral. Aseguró que permanece secuestrado en suelo norteamericano y que su detención obedecería a intereses políticos y no precisamente a su situación migratoria.

“Así tienen a @Betocoralg, esposado, secuestrado y maltratado en una cárcel de EE.UU. Así se ve la libertad de expresión de Colombia en este momento. No paren de compartir. Es nuestra realidad”, precisó.

El activista David Rozo reaccionó a la fotografía en la que Beto Coral se ve esposado - crédito @DonIzquierdo_/X

El representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico, compartió un mensaje de solidaridad en su cuenta de X, en el que afirmó que las denuncias que el activista suele hacer en sus redes serían la verdadera razón por la que está privado de la libertad en Estados Unidos.

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“Denunciar no puede convertirse en delito. Por Beto Coral, por la libertad de quienes se atreven a hablar, por la verdad que incomoda al poder. Somos resistencia”, detalló.

El congresista Alejandro Toro se solidarizó con Beto Coral, detenido en Estados Unidos - crédito @AlejoToroAnt/X

El mismo Beto Coral afirmó estar siendo víctima de una presunta persecución política. En el centro de procesamiento Central Luisiana en Luisiana, aseguró que su caso es “absurdo” y que tiene posibilidades de ganar, debido a que solicitó un asilo político en 2016 que lo avala para estar en el país. “Hasta hoy a mí me han violado todos, todos los derechos habidos y por haber”, dijo el activista, según declaraciones divulgadas por el programa Reporte Coronell.

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