“Seguir bailando”, la canción que se convirtió en flashmob y en un himno de defensa de la socialización y las actividades culturales en Europa

"Danser encore", la canción que se popularizó en las calles de Francia y se expandió al resto de Europa

Creada el pasado mes de diciembre, la canción “Danser encore” (Seguir bailando), del grupo HK et los Saltimbanks, se ha convertido en pocas semanas en un símbolo para quienes reclaman el regreso de las actividades culturales en Francia. En todo el país salieron a las plazas grupos de gente cantándola y bailando, mientras se han hecho versiones en otros idiomas.

Es la sorprendente historia de una canción que se ha convertido en el símbolo de toda una protesta: desde hace un par de meses se organizan en toda Francia eventos, bajo la forma de “flashmobs”, en los que la gente se reúne para cantar y bailar al ritmo de “Danser encore” (seguir bailando), del grupo HK et les Saltimbanks.

La canción apareció en diciembre de 2020 en las redes sociales, y hace referencia directa a las restricciones anunciadas a finales de octubre, que provocaron en particular el cierre de locales culturales que no han vuelto a abrir desde entonces. El tema, que aboga por la reactivación de la cultura, tuvo un notable eco en el movimiento de ocupación de los teatros.

“Queremos seguir bailando / Ver cómo nuestros pensamientos abrazan nuestros cuerpos / Pasar nuestra vida en una cuadrícula de acordes // Auto-metro-trabajo-consumo / Autocertificado que firmamos / Tonterías con prescripción / Y ay del que piense / Y ay del que baile// Cada medida autoritaria / Cada rastro de seguridad / Hace volar nuestra confianza / Se empeñan tanto / En confinar nuestra conciencia”, dice la letra de “Danser encore”

París, Marsella, La Rochelle, Lille, Nancy, Clermont-Ferrand… Cada rincón de Francia se sumó y se sigue sumando al movimiento musical y festivo.

El movimiento ha traspasado las fronteras de Francia y se ha extendido al extranjero. Existen ahora versiones en español, alemán, o portugués.

Un reproche que se le ha hecho es que muchas de las personas presentes no llevan mascarilla y no respetan las distancias. Preguntado al respecto por The Huffington Post, Kaddour Hadadi, alias HK, replicó que “decir que nosotros somos los responsables es un poco fuerte (...). Es totalmente desproporcionado para 2.000 personas que, durante 30 minutos, al aire libre, están contentas de estar juntas”, dijo, comparándolo con las tiendas y los medios de transporte abarrotados, y recordando que las concentraciones al aire libre no provocaron hasta ahora muchos contagios.

El grupo, originario de la ciudad de Lille, es conocido por sus compromisos sociales. El líder del partido de izquierda radical La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, había tomado otra de sus canciones (“On lâche rien”, no renunciemos a nada) como himno de su campaña electoral en 2012.

Con información de RFI

