Habló el empresario detrás de las escandalosas fotos de modelos desnudas en Dubái: “Son mis amigas y en otro lugar del mundo sería una obra de arte”

Vitaliy Grechin acostumbra subir imágenes rodeado de modelos

El “playboy” ucraniano-estadounidense señalado como el organizador de la sesión de fotos que escandalizó a Dubái, con decenas de mujeres desnudas, rompió el silencio desde su custodia en la ciudad de Medio Oriente, y aseguró que no la escena fue algo espontáneo por iniciativa de las modelos.

Vitaliy Grechin aseguró que todas las involucradas eran sus amigas que solo se trataba de un viaje de vacaciones.

“Todo ocurrió en un minuto. Una chica dijo ‘voy a hacerme una foto’, y luego fue un coro de ‘yo también’, ‘yo también’, ‘yo también’. Fue una decisión apasionada tomar una foto que no mostrara sus partes privadas”, explicó en entrevista con el Daily Mail.

“No es porno. En cualquier otra parte del mundo se consideraría normal. En las revistas se consideraría arte... era una toma única”, insistió.

La escena no parece una cuestión de un minuto. En otra de las imagenes viralizadas, Grechin aparece rodeado de una multitud de mujeres desnudas, mientras toca el piano.

En su defensa, el empresario inmobiliario argumentó que esa foto fue a puertas cerradas y no estaba a la vista de los vecinos, que sí vieron cuando las modelos, la mayoría ucraniana, posaban en el balcón del rascacielos a la vista de cientos de departamentos.

Grechin remarcó que se ha disculpado por la situación y se encargó de pagar cientos de miles de dólares para conseguir la liberación de las mujeres que quedaron detenidas. Él, sin embargo, continúa bajo custodia de las autoridades.

En principio, se sospechaba que estaba involucrado en prostitución y pornografía, pero por el momento no se han presentado pruebas al respecto, pese a que varios portales señalaron que se trataba de una actividad promocional de una página para adultos.

Además, Grechin se negó a asumir responsabilidad por las fotos, al sostener que no tomó las imágenes, no estuvo en el balcón, no les pidió que posen y no publicó los videos que se viralizaron.

Según aseguró, estaba por quedar en libertad cuando dio positivo por COVID, por lo que está esperando a tener el alta, con una prueba negativa, para volver a solicitar su liberación. “Sigo detenido y no puedo salir de la habitación en la que estoy”, lamentó.

Sobre las modelos, Grechin afirmó que son sus amigas y que se trataba solo de unas costosas vacaciones, que no involucraba ningún tipo de servicio sexual. Explicó que pagó a unas 20 mujeres para el viaje con todos los gastos. “Elijo rodearme de la gente con la que me siento cómodo. A todas los que conozco personalmente. Es el equivalente a salir a un club o a cenar. No hubo acompañamiento, venta, compra, nada de eso”, aseguró.

En el marco del viaje, y luego de haber estado en la piscina, subieron a cambiarse. Según su versión, no tenían donde cambiarse y fueron todas al mismo departamento. Por eso estaban desnudas. “Parece que se deduce que las chicas son modelos y prostitutas pero no son nada de eso”, repitió. “Las chicas tenían la mentalidad de que estaban en una propiedad privada a puerta cerrada”, agregó.

La prensa ucraniana había reportado que Grechin podría pasar hasta 18 meses en prisión, pero él confía en que pronto podrá salir del país.

Grechin creció en Estados Unidos y algunos portales afirman que se enlistó en el Ejército y hasta trabajó en la embajada norteamericana en Ucrania. Se ha codeado con figuras de altísimo perfil, como el ex presidente Barack Obama y la ex candidata Hillary Clinton, como consta en su perfil de Facebook. También con figuras del espectáculo, como George Clooney o Sylvester Stallone, y suele subir imágenes rodeado de voluptuosas mujeres.

