La Agencia Europea de Medicamentos dijo que sigue “firmemente convencida” de los beneficios de la vacuna de Oxford y AstraZeneca

La directora del la EMA Emer Cooke durante la conferencia de prensa en videoconferencia (REUTERS/Yves Herman)

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el martes que seguía “firmemente convencido” de los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y Oxford a pesar de que varios países suspendieron su uso por temor a los coágulos sanguíneos.

“Todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de Covid-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan el riesgo de estos efectos secundarios”, dijo la directora de la Agencia Europea de Medicamentos, Emer Cooke, en una conferencia de prensa en línea.

La funcionaria recordó que, durante los ensayos clínicos llevados a cabo por la farmacéutica, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación.

“En la actualidad, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no se enumeran como efectos secundarios conocidos o esperados”, agregó Cooke.

Los ensayos clínicos habían mostrado “un número muy pequeño de desarrollo de coágulos de sangre”, agregó.

El comité de seguridad de la EMA con sede en Ámsterdam se reunió el martes para evaluar nueva información y llegaría a una conclusión en una reunión especial el jueves, dijo Cooke.

La funcionaria aseguró que los científicos europeos se toman “muy en serio la seguridad” de la vacuna.

Luego “nos asesorarían sobre si hay más acciones que deban tomarse”, dijo, sin especificar cuáles podrían ser las medidas.

Varios países europeos, incluidos Francia, Alemania, Italia y España, suspendieron el uso de la vacuna tras los informes de coágulos de sangre.

Una vacuna de AstraZeneca suministrada en Tirana, Albania (REUTERS/Florion Goga)

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud también se reunirán el martes para discutir la vacuna.

La EMA aprobó la vacuna AstraZeneca para personas de todas las edades el 29 de enero.

Pero su implementación fue problemática desde el principio, y varios países inicialmente dijeron que no debería usarse en personas mayores.

Por su parte, AstraZeneca afirmó que se han examinado los datos de seguridad de más de 17 millones de personas que recibieron su vacuna en la Unión Europa y el Reino Unido y que esta información “no ofrece ninguna prueba de un riesgo mayor” de eventos tromboembólicos.

Un parecer que respalda también la OMS, que pidió esta semana no ceder ante el pánico y volvió a recomendar a los países que continúen utilizándola. “Por supuesto que debemos hacer un seguimiento de todo lo que ocurre, pero no hay motivos de pánico” declaró la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.

