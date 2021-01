Una mujer que estaba viviendo en Bali la recomendó como un paraíso para el turismo gay y las autoridades la deportaron de la isla

Kristen Antoinette Gray y su pareja Saundra Michelle Alexander, dicen que su deportación es por causas raciales y de discriminación sexual

Una mujer estadounidense fue deportada de Bali por presuntas violaciones de inmigración después de que sus tweets que celebraban la isla turística de Indonesia como un paraíso para el turismo gay se volvieron virales.

Kristen Antoinette Gray llegó a Bali en enero del año pasado y terminó quedándose durante la pandemia de coronavirus. Sus publicaciones en Twitter, que incluyen comparaciones entre Bali y Los Ángeles, ofertas de consejos sobre viajes y enlaces para comprar su libro electrónico, comenzaron a hacerse virales en Indonesia el domingo.

Esto despertó la indignación de muchos usuarios de redes sociales en Indonesia, afirmando que la diseñadora gráfica estaba presumiendo de su vida y trabajo en Bali cuando no tenía una visa adecuada, además, estaba promoviendo viajar durante una pandemia.

Una de las publicaciones e Twitter donde Gray habla de su experiencia en Bali. En otra parte del hilo definiría el lugar como "amigable para los gays"

Pero los comentarios que más indignaron a algunos fueron los que describían la isla como un lugar amigable para los gays y recomendaban a personas de sexualidad diversa visitarlo para tomar unas amenas vacaciones.

Jamaruli Manihuruk, jefe de la oficina regional de Bali para el ministerio de derecho y derechos humanos, dijo que Gray puede haber violado una serie de leyes de inmigración, incluida la “difusión de información que podría inquietar al público “.

“Dijo que podía proporcionar un fácil acceso a Bali a través de la agencia recomendada y ofreció los bajos costos de vida en Bali, que es cómodo y amigable para LGBTQ +”, dijo Manihuruk en una conferencia de prensa el martes.

Kristen Antoinette Gray es acusada de estar trabajando en Bali ilegalmente y de usar sus redes para promover contenido inquietante.

En sus publicaciones de twitter, la influencer referencia su libro electrónico, que cuesta unos $30 dólares, al tiempo que ofrece una consulta de seguimiento por otros $50 dólares, algo que según las autoridades indica que estaba trabajando sin una visa de negocios.

“Se sospecha que lleva a cabo actividades comerciales vendiendo libros electrónicos y pone una tarifa por consultar [sobre] el turismo en Bali”, dijo Manihuruk.

Gray, quien es de Los Ángeles, dijo a los reporteros después de que los funcionarios de inmigración anunciaran la deportación: “No soy culpable. No me he quedado más tiempo de mi visa. No gano dinero en rupias indonesias. Publiqué una declaración sobre LGBT y me deportaron porque soy LGBT”.

Gray y su pareja, Saundra Michelle Alexander, se encuentran actualmente detenidos por inmigración mientras esperan un vuelo a Estados Unidos.

Kristen Antoinette Gray y su pareja Saundra Michelle Alexander, están a punto de ser deportadas, presuntamente por promover a Bali como un paraíso de turismo gay.

En sus publicaciones, Gray celebró la diferencia entre Bali y Estados Unidos. “Esta isla ha sido increíble debido a nuestro elevado estilo de vida a un costo de vida mucho más bajo. Estaba pagando $ 1300 por mi estudio de Los Ángeles. Ahora tengo una casa en el árbol por $400 “, decía una de sus publicaciones.

Indonesia ha restringido temporalmente las llegadas de extranjeros desde el 1 de enero para controlar la propagación del Covid-19, y las actividades públicas se han restringido en Java y Bali.

“La oficina regional de Bali del ministerio de derecho y derechos humanos insta a los ciudadanos extranjeros a cumplir con la actual pandemia de Covid-19 para cumplir con los protocolos de salud y seguir los procedimientos correctos con respecto al procesamiento de visas y mientras se encuentren en Indonesia”, dijo Manihuruk.

SEGUIR LEYENDO

Esta es la razón por la cual Joe Biden no habría invitado a Duque a la ceremonia de posesión

Biden empieza pisando fuerte: apoyo a inmigrantes, adiós al muro, regreso a los Acuerdos de París y paquete anti pobreza

Por qué el resultado de eficacia de la vacuna de Pfizer contra la nueva variante es prometedor pero no concluyente

Una fuerte explosión de gas destrozó un edificio en el centro de Madrid: al menos dos muertos