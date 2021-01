¿Degradada? ¿Descartada? El desconocido destino de Kim Yo-jong, la hermana del dictador de Corea del Norte

El dictador norcoreano Kim Jong-un asiste al 8 ° Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, Corea del Norte. Detrás puede verse a su hermana, Kim Yo-jong (Reuters)

SEÚL - ¿Qué le ha pasado a Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano? Esa es una pregunta que muchos de los que observan al país enclaustrado y con armas nucleares se preguntan después de que ella no apareciera en la alineación recién lanzada del líder absoluto Kim Jong-un para el poderoso Politburó del país en los últimos días.

Algunos dicen que Kim Jong-un pudo haber degradado a su hermana por fallas en las políticas generales. Otros, sin embargo, creen que podría estar preocupado por su rápido ascenso y su perfil cada vez más alto mientras intenta reforzar su autoridad nacional frente a los crecientes desafíos económicos.

Los rumores de que Kim Yo-jong es la heredera aparente de su hermano podrían ser peligrosos porque “plantean el problema del control de Kim en el poder y la salud dentro de Corea del Norte”, dijo Oh Gyeong-seob, analista del Instituto de Unificación Nacional de Corea de Seúl. Esta, dijo, es la razón por la que Kim Jong-un está frenando su ascenso en el poder.

El hecho es una sorpresa porque se esperaba ampliamente que Kim Yo-jong, quien se convirtió en miembro suplente del Politburó el año pasado, recibiera una membresía completa durante el Congreso del Partido de los Trabajadores que terminó el martes. La membresía del Politburó se considera crucial para los funcionarios de alto nivel que esperan prosperar en el gobierno de Kim Jong-un porque ha tomado decisiones clave en las reuniones de la oficina, incluida la decisión de 2013 para ejecutar a su poderoso tío Jang Song-taek y la purga de 2012 del jefe militar Ri Yong-ho.

Cuando el congreso de ocho días -el primero de su tipo desde 2016- se inauguró la semana pasada, Kim Yo-jong -que se cree que tiene unos 32 años- se sentó en el podio de liderazgo, destacándose entre los cuadros del partido, a menudo ancianos y en su mayoría masculinos. Pero cuando el congreso anunció el lunes una lista de 30 miembros suplentes y de pleno derecho del Politburó, incluido Kim Jong-un, de 37 años, su nombre no estaba allí.

Kim Yo-jong no ha sido purgada ni obligada a dejar la política, un destino que han tenido algunos funcionarios bajo Kim Jong-un, y aún conserva su membresía en el Comité Central del partido, también un organismo de alto nivel. Pero cuando emitió un comunicado criticando a Corea del Sur el miércoles, los medios estatales la identificaron como una “subdirectora de departamento” del partido, un rango más bajo que su título anterior de “primera subdirectora de departamento”.

Kim Jong-un está instando a sus 25 millones de habitantes a unirse a su liderazgo para superar lo que él ha llamado las “peores dificultades” de su nación. Corea del Norte ha enfrentado conmociones económicas relacionadas con el coronavirus, una serie de desastres naturales el verano pasado y las persistentes sanciones dirigidas por Estados Unidos por su búsqueda de armas nucleares ilícitas. Durante el congreso, Kim prometió expandir su arsenal nuclear y construir una economía más fuerte y autosuficiente.

“El propósito del congreso es solidificar el liderazgo de Kim Jong-un. Si Kim Yo-jong se hubiera convertido en miembro pleno del Politburó, todos los ojos habrían estado puestos en ella... y Kim Jong-un probablemente sintió eso como una carga“, dijo Ko Young-hwan, ex subdirector del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional, un grupo de expertos dirigido por la agencia de espionaje de Corea del Sur, durante un programa de noticias de televisión el lunes.

Anteriormente poco conocida por los extranjeros, Kim Yo-jong se ha disparado políticamente desde que su hermano heredó el poder después de que su padre, Kim Jong-il, muriera a fines de 2011. Los Kim actuales son la tercera generación de su familia que gobierna Corea del Norte, y su liderazgo se basa en un culto a la personalidad establecido después de que su abuelo Kim Il-sung fundó el país en 1948. Su mítico linaje paektu -llamado así por el más sagrado del Norte montaña- permite que solo los miembros directos de la familia gobiernen el país. Kim Yo-jong saltó a la fama internacional después de la diplomacia nuclear de alto riesgo de su hermano con el presidente Donald Trump y otros líderes mundiales en 2018 y 2019. En esas reuniones, su proximidad a Kim Jong-un provocó especulaciones de que se desempeñaba como jefa de gabinete de su hermano.

En Corea del Sur construyó una imagen como “mensajera de la paz” después de asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, convirtiéndose en el primer miembro de la familia gobernante del Norte en visitar el Sur desde el final de la Guerra de Corea de 1950-53. Sin embargo, el año pasado cambió de rumbo abruptamente al lanzar duras diatribas contra Corea del Sur y presionar a Estados Unidos para que hiciera concesiones en medio de una diplomacia nuclear estancada.

Los medios estatales de Corea del Norte dijeron que ella estaba a cargo de las relaciones con Corea del Sur, y expertos externos especularon que ella también podría estar manejando los asuntos con los Estados Unidos. En su declaración del miércoles, criticó a Corea del Sur por provocar al Norte al anunciar que había detectado inteligencia de que Corea del Norte realizó un desfile militar o un ensayo para tal desfile esta semana.

Cuando aumentaron los rumores mundiales no confirmados sobre la salud de Kim Jong-un el año pasado, algunos observadores dijeron que Kim Yo-jong era la siguiente en la línea para gobernar el país si su hermano quedaba incapacitado. La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo más tarde que ella era prácticamente la segunda funcionaria de Corea del Norte, pero que no había sido ungida como heredera de su hermano.

“Kim Jong-un probablemente responsabilizó a su hermana por el empeoramiento de los lazos (externos), ya que no tuvo logros en las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur”, dijo Kim Yeol-soo, analista del Instituto de Asuntos Militares de Corea del Sur.

Cualquiera sea la razón de su aparente pérdida del puesto en el Politburó, muchos expertos dicen que su influencia política probablemente se mantenga sin cambios gracias a su vínculo directo con el linaje paektu. También existe la sensación de que Kim Jong-un podría eventualmente darle otro trabajo de alto perfil.

El analista Oh dijo que Kim Yo-jong es probablemente la segunda mujer más poderosa en la historia de Corea del Norte después de Kim Song-ae, la difunta segunda esposa de Kim Il-sung.

“Kim Yo-jong puede reunirse y hablar con Kim Jong-un libremente en cualquier momento... así que no podemos evitar decir que tiene una influencia tremenda”, dijo Oh. “A medida que crezca, sus roles serán más importantes”. Pero, agregó, su ascenso podría terminar si codicia más poder. “Ella tiene que tener cuidado con eso”, dijo.

