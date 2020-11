El anuncio de Pfizer sobre la vacuna golpea a las empresas que más ganaron con las cuarentenas: Zoom cae más del 10 por ciento

El logo de Zoom

El anuncio de los prometedores de los resultados de una vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech está dejando ganadores y perdedores en los mercados bursátiles.

El principal ganador fue la farmacéutica estadounidense, que saltó un 13% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street el lunes tras anunciar que su vacuna, desarrollada con el socio biotecnológico alemán BioNTech, tiene una eficacia superior al 90% para prevenir la infección por COVID-19. Asimismo, las acciones de BioNTech se dispararon un 26%.

Las acciones de Pfizer subieron a 41,58 dólares la acción, frente a los 36,40 dólares al cierre del viernes.

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de la vacuna de fase 3 COVID-19 proporciona la evidencia inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir COVID-19”, dijo el Dr. Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, dijo en un comunicado.

Los resultados preliminares, que el director ejecutivo de Pfizer calificó como el avance médico más significativo del último siglo, asestaron un golpe a algunos de los mayores ganadores de los confinamientos, ya que un impulso para reabrir significaría menos tiempo en videochats y ejercicio desde casa. Esas expectativas, a su vez, conducen a un gran auge para las empresas que operan en sectores como cruceros, conciertos y hoteles.

De ganadores a perdedores

Este lunes, los inversores retiraron sus activos de las empresas que se beneficiaron de las cuarentenas inducidas por el virus después que se reavivaran las esperanzas de que un rápido regreso a la normalidad.

Zoom Video Communications Inc. y Peloton Interactive Inc., la compañía dedicada a vender bicicletas estáticas con clases en vivo a través de una moderna pantalla, se encontraban entre las principales en declive del mercado.

Zoom se desplomó un 16% en las primeras operaciones, mientras que Peloton Interactive se desplomó un 13%.

“La rotación que está haciendo el mercado está más allá de cualquier imaginación con Nasdaq en territorio negativo y Russell 2000 en el límite”, dijo Alberto Tocchio, gerente de cartera de Kairos Partners. “Seguiremos viendo cierta rotación de los ‘ganadores’ “a los 'rezagados”.

Otras empresas que atienden a los consumidores en línea como Wayfair Inc. y Etsy Inc. cayeron tras la noticia de la vacuna. Ambos caían más del 10%, mientras que Pinterest Inc. se hundió un 6,9%.

Netflix Inc. cayó un 5% y Amazon.com Inc. cayó un 3,1%. Las empresas de alto vuelo que fabrican y venden kits de prueba de Covid-19 como Quidel Corp. colapsaron cuando los inversores sopesaron cómo se verían las pruebas si una vacuna se desarrolla y distribuye con éxito.

Reabrir los rugidos comerciales

Las acciones de las aerolíneas y los cruceros ayudaron a llevar el S&P 500 al alza ya que los inversores acudieron en masa a compañías que habían caído en desgracia debido a que los viajes y vacaciones globales se detuvieron.

Las compañías de cruceros, incluidas Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., aumentaron más del 20% en las primeras operaciones del lunes. American Airlines Group Inc. subió un 24%, United Airlines Holdings Inc. subió un 18% y Southwest Airlines Co. y Delta Air Lines, Inc. subieron más del 10% cada una.

Los operadores de parques temáticos que van desde Comcast Corp y Walt Disney Co. hasta Six Flags Entertainment Corp y Cedar Fair aumentaron. Las acciones de Disney se dispararon un 10%, mientras que Six Flags y Cedar Point aumentaron un 22% y un 18%, respectivamente.

Las acciones de viajes compartidos subieron con Lyft Inc. surgiendo un 16% y Uber Technologies Inc. subiendo un 7,5%.

