Quién es la joven que sufrió graves quemaduras por usar un shampoo contra los piojos y hace tutoriales de maquillaje en TikTok

A los 12 años se quemó la cabeza, el rostro y gran parte de su cuerpo, pero eso no ha sido impedimento para que Aleema Ali vida su vida a plenitud y sea un éxito en redes sociales. Foto: Instagram @aleemaxalii

Un extraño accidente con un shampoo para piojos a la edad de 12 años cambió para siempre la vida de Aleema Ali, una joven de Bradford, Inglaterra. Desde entonces ha tenido que vivir con quemaduras de tercer grado en el 55% de su cuerpo, que deformaron su rostro, sus manos y sus pies.

Los trágicos hechos que le ocurrieron a Aleema sucedieron hace cuatro años, en diciembre de 2016. Por esos días la pequeña de entonces 12 años había regresado de la escuela donde estudiaba y se había contagiado de piojos.

Tratando de matar los piojos de su pelo decidió aplicarse un shampoo medicinal anti piojos llamado “Full Mark Solutions”.

Aleema ahora tiene 16 años y va a la universidad tiempo completo, donde es una estudiante distinguida (Instagram @aleemaxalii)

Este producto se debe dejar un tiempo en el cabello por lo que la niña decidió seguir con sus tareas diarias y ayudar a su madre en la cocina.

Lo que no sabía la pequeña ni la madre era que el producto que tenía en el pelo era altamente inflamable y cuando ella entró a la cocina algo hizo que su cabeza se prendiera en fuego.

Las llamas la invadieron de inmediato, produciéndole severas quemaduras en el rostro y en los brazos, pues intentaba desesperadamente apagar el fuego con las manos.

La pequeña fue trasladada de urgencia al hospital, tan solo unos 10 minutos después del incidente y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos donde la pusieron en un coma inducido que duraría dos meses.

“Regresé del colegio en diciembre de 2016, me había contagiado de piojos y le pedí a mi mamá que me los sacara esa misma noche, me puso el medicamento en el cabello y luego fue a la cocina para hacer la comida. Fui a la cocina para llegar a la papelera y mientras pasaba, mi cabello se incendió porque la medicina era extremadamente inflamable. Entré en pánico y entré en un estado de shock y lo único que pude pensar fue: ‘voy a morir’. Estuve en coma durante 2 meses por lo que no hubo una reacción inmediata. Poco a poco aumentaron la cantidad de tiempo que estuve despierta”, le dijo Aleema a The Sun en una entrevista.

En TikTok sube tutoriales de maquillaje y ha ganado más de 240 mil seguidores (Instagram @aleemaxalii)

La joven dice que pese a los duros momentos que vivió desde entonces ahora se siente agradecida por lo que le sucedió, pues siente que pudo superar una gran prueba de la vida y que eso le ha hecho tener mucha más confianza en sí misma.

“Ha cambiado mi vida para mejor. Soy mucho más fuerte, valiente y confiado que antes”, afirmó la joven.

Y agregó: “En cierto modo, ahora me alegro de que esto haya sucedido. Me ha convertido en una mejor persona. Mi amor propio y mi confianza han aumentado rápidamente”.

Cuatro años después del accidente que cambió su vida Aleena dice que agradece lo que le pasó pues le hizo tener más confianza y amor propio (Instagram @aleemaxalii)

En estos largos años la joven ha tenido que superar todo tipo de procedimientos médicos, con numerosas cirugías de injertos de piel, terapias de movilidad y la confección de prendas especiales para poder afrontar nuevamente la vida cotidiana.

No ha sido fácil, sus quemaduras fueron muy severas, afectaron no solo su cabeza y rostro, sino sus manos, brazos, pecho, muslos, estómago y espalda. Además, perdió siete dedos, y de los tres que le quedaron solo tiene movilidad en dos.

“Mi recuperación fue extremadamente difícil y todavía está en curso. Todos los días tengo que hacer nebulizadores, humidificadores, prendas de presión, ejercicios, cremas, medicación y mucho más”, relató.

Aleema es optimista, y se ha vuelto toda una personalidad en redes sociales. En TikTok, donde aparece como @aleemaxalii, sube tutoriales de maquillaje y tiene ya más de 216.400 seguidores. Su video más popular supera las 15.8 millones de reproducciones.

Aleema tiene hoy 16 años, va a la universidad tiempo completo y una estudiante destacada con las más altas calificaciones, tiene interés en la moda y hace pocas semanas empezó una campaña en GoFundMe para recaudar donaciones que la ayuden a financiar cirugías reconstructivas en su nariz y sus labios.

Ahora la joven abrió una campaña de donaciones para financiar las cirugías en su nariz y labios (Instagram @aleemaxalii)

El objetivo es llegar a las 30 mil libras (USD 39079), y en tan solo 20 días ya ha recaudado 11.444 libras (USD 14.907).

Seguir leyendo:

La vacuna de Oxford funciona como se esperaba y genera una respuesta inmune fuerte

Murió una mujer en Brasil tras inyectarse silicona industrial en los glúteos