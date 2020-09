Un concejal en España usó una mascarilla para simular que hablaba inglés mientras otro doblaba la voz

Un concejal español usó una mascarilla y un doble para simular que hablaba en inglés





La ciudad de Valencia en España había preparado durante meses su candidatura para conseguir ser la capital Europea de la Innovación en 2020 y este jueves era el día en que se conocería a la ganadora. El concejal Carlos Galiana era el encargado de representar a la capital valenciana en la ceremonia, realizada íntegramente en inglés por videoconferencia. Cuando le tocó el turno de intervenir, el edil, que portaba mascarilla, fingió hablar en inglés cuando, en realidad, le dobló otra persona, según ha desvelado el diario El Español.

Fuentes del Ayuntamiento de Valencia aseguran que recurrieron a esta fórmula porque la Comisión Europea les había exigido que interviniera en el evento o el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, o su titular de innovación. Ninguna otra persona podía hacerlo.

Al parecer, Joan Ribó se encontraba en el pleno municipal, de modo que su participación quedó descartada -las fuentes consultadas no precisaron si habla o no inglés-. Solo quedaba Galiana, quien, al parecer, no posee nivel suficiente como intervenir en la lengua de Shakespeare. En consecuencia, el consistorio tomó la decisión de doblarlo en directo.

La capital valenciana, una de las seis ciudades que se postulaban en el certamen, perdió frente a la belga Lovaina y el edil de Innovación adelantó que volvería a postularse el año siguiente. La sorpresa fue cuando unas horas después trascendió que Galiana, actor en su currículo profesional, fue doblado por otra persona mientras simuló que lo hacía él mismo.

¿Y por qué no se hizo una traducción convencional? ¿Por qué no apareció el concejal junto a un intérprete?

“Las normas eran muy estrictas: debía aparecer una sola persona, el alcalde o el concejal”, aseguran las mismas fuentes.

La peculiar voz de Galiana mientras hablaba falsamente inglés no pasó desapercibida en la ciudad, y el concejal se convirtió en el centro de chistes en redes sociales.

El Ayuntamiento quiso evitar que sonara como Ana Botella, la alcaldesa del Partido Popular, que fue criticada por intervenir con un inglés precario al defender la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos, pero la mofa desatada fue más vergonzosa todavía

La intervención de Galiana eleva su lista de ridículos públicos por al intentar simular un perfecto inglés con la voz de otra persona.

Además, Carlos Galiana cuenta con antecedentes en cuanto a polémicas apariciones televisivas. En 2017, Mercavalencia, empresa pública que presidía, se gastó 26.000 euros para la elaboración de un programa que él mismo presentaba, y que ensalzaba su figura hasta el punto de mostrar su perfil en redes sociales.

Se llamaba Dissabe al Mercat -Sábado en el Mercado- y, tal y como publicó Valencia Plaza, fue pagado mediante cinco contratos menores a Prime TV Valenciana SL, sociedad del canal que los emitió -Levante TV-.

Fuentes del Ayuntamiento de Valencia, aseguran que esta oportunidad decidió doblarlo en directo y no hacer una traducción convencional porque debía aparecer una sola persona, insisten las mismas fuentes. El edil habla inglés pero no domina lo suficiente el idioma como para emplearlo en un acto institucional, ahora reconocen que no fue la mejor forma.

