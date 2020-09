El papa Francisco habló en la Asamblea de la ONU: “La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro”

El Papa Francisco (Alberto Pizzoli/Pool vía REUTERS)

El papa Francisco grabó un discurso de 26 minutos que fue emitido este viernes en el marco de la 75° Asamblea General de la ONU. El líder de la Iglesia Católica habló de los efectos de la pandemia de coronavirus en la humanidad, se refirió a la importancia de garantizar los derechos humanos, unir esfuerzos ante el cambio climático y hacer frente a la cultura del descarte.

“ La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro . Las Naciones Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos; usémoslo para transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos, una vez más, el futuro que queremos”, manifestó.

“Actualmente, nuestro mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a la pérdida de muchas vidas . Esta crisis está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es”, enfatizó.

Luego afirmó que la pandemia puso de relieve la “ urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica . Por tanto, renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos”.

Respecto al cambio climático, el Sumo Pontífice subrayó: “Debemos admitir honestamente que, si bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas de hace cinco años me lleva a reiterar que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias . Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos”.

“ Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas . Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión”, agregó.

Por último, remarcó que “nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz cada vez más eficaz, lo cual requiere que los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los Permanentes, actúen con mayor unidad y determinación. En este sentido, la reciente adopción del alto al fuego global durante la presente crisis, es una medida muy noble, que exige la buena voluntad de todos para su implementación continuada. Y también reitero la importancia de disminuir las sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones”.

“ De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores . Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común. Es una tarea compleja, que requiere honestidad y coherencia en el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los Estados. Esta crisis subraya aún más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir: mejores o peores. Porque repito, de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro . Las Naciones Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos; usémoslo para transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos, una vez más, el futuro que queremos. ¡Y que Dios nos bendiga a todos!”, concluyó.

