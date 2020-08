Tenían un inocente grupo de chat llamado “Amantes de las plantas”, los infiltró un espía del Kremlin y terminaron todos presos

Ruslan Kostylenkov, Piotr Karamzin y Viacheslav Kriuko fueron condenados a entre seis y 7 años de prisión efectiva, mientras que Dmitri Poletaev recibió prisión en suspenso. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Unas 100 personas protestaban, sobre una calle en el sudeste de Moscú, frente al tribunal de distrito de Lublinsky. En el interior, el juez Alexander Maslov se disponía a dictar sentencia. Condenó a Ruslan Kostylenkov a siete años de prisión, a Piotr Karamzin a seis años y medio y Viacheslav Kriukov a seis años. Todos estaban ya detenidos, desde 2018, por “asociación extremista”: habían creado un grupo que planeaba un golpe de Estado en Rusia, según la acusación. Pero, según ellos y los otro cuatro acusados, habían sido un grupo de redes sociales al que los servicios secretos rusos (el FSB, heredero del KGB), habían hecho tragar la carnada, el anzuelo y la línea entera. De hecho, el infiltrado y autor de los textos sediciosos había sido el testigo principal contra ellos.

Cuando la decisión judicial llegó a la calle, los manifestantes desplegaron un cartel que pedía “Libertad para los presos políticos” y terminaron reprimidos por la policía, con varios golpeados y tres detenidos, informó Meduza. Esa ceremonia se había repetido desde que el 14 de julio se pidieran las penas en el Caso Nueva Grandeza, como se lo conoció. En aquella ocasión los detenidos habían sido seis.

Junto a Kostylenkov (de 27 años), Karamzin (34) y Kriuko (22), los otros integrantes del chat que había comenzado con el nombre de Club de Amantes de las Plantas recibieron también condenas suspendidas: seis años para Dmitri Poletaev (quien también estaba en prisión preventiva, y fue liberado en el momento), seis y medio para Maxim Roschin, seis para Maria Dubovik y cuatro para Anna Pavlikova.

Hacia 2017 los amantes de las plantas chateaban en Telegram sobre hobbies, estudios universitarios, a veces un poco de noticias de actualidad. Pero por entonces un nuevo miembro, Ruslan Danilov —quien luego sería el testigo Ruslan D.— se incorporó como el loco más loco de todos los locos y comenzó a agitar toda clase de críticas contra Vladimir Putin. Algunos lo siguieron; semanas más tarde, el grupo de usuarios de redes de entre 17 y 32 años estaba tan concentrado en la política que cambió su nombre a Novoye Velichie, o Nueva Grandeza.

Ya sólo hablaban del cambio radical que necesitaba el país. Danilov se ofreció a escribir un manifiesto que reclamara el derrocamiento de Putin y la creación de un “tribunal popular” para juzgarlo. Ese texto, como otros documentos, entre ellos los estatutos de Novoye Velichie, dieron base a la prosecución de los jóvenes.

“Incluso para los estándares bajos del debido proceso en Rusia, el caso marcó un nuevo hito oscuro en el sistema judicial y de aplicación de la ley que, según los activistas de derechos humanos, está cada vez más desvinculado de cualquier compromiso con la justicia”, evaluó The New York Times. En el Caso Nueva Grandeza casi no faltó nada: infitración del FSB, fabricación de pruebas, golpes, confesiones bajo tortura grabadas en video y hasta la sodomización de Kostylenkov en su casa, con un objeto, mientras lo detenían.

“Me llevaron en un automóvil, acostado boca abajo, durante dos horas, hasta el [Comité de Investigación del Distrito Administrativo Occidental de Moscú]. A mitad de camino nos detuvimos y me hicieron entrar a un lugar de comida rápida para que fuera al baño. En el baño, descubrí que mis piernas estaban cubiertas de sangre, esto fue el resultado del daño en mi ano. La hemorragia no se detenía”, escribió Kostylenkov en una carta a su novia, Tatyana Kolobakina, que el sitio de periodistas independientes Meduza publicó luego de la sentencia. Dos semanas después de la detención del joven, los médicos encontraron todavía hematomas en distintas partes de su cuerpo y evidencia de golpes en los riñones.

Aleksandr Gorbunov, un reconocido crítico del Kremlin que actúa en las redes con el nombre de StalinGulag, tuiteó a su millón de seguidores: “Un provocador de la FSB crea una organización completamente ficticia, Nueva Grandeza; los jóvenes que accidentalmente cayeron en ella son detenidos, torturados, uno violado con una maza, depositados en un centro de prisión preventiva y luego sentenciados a prisión efectiva. Esta es la rutina en la Rusia de hoy”.

En un comunicado, Kryukov, estudiante de derecho, denunció que el caso había sido una puesta en escena fabricada por los fiscales con ayuda de los servicios de seguridad. “No hay pruebas, no hay razones objetivas para mi participación, pero los fiscales saben que nadie los va a investigar, así que se pueden salir con la suya siempre”. Aseguró que siempre se opuso al extremismo: “Creo que la protesta civil sólo se debe manifestar de manera no violenta e intelectual”.

Casi al mismo tiempo que se anunciara la autorización de una vacuna rusa contra el coronavirus, el Caso Nueva Grandeza parece haber sido parte de lo mismo: acciones de gobierno para mejorar la caída de la imagen de Putin debido a la pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas. Acaso en otro contexto el tribunal se hubiera expedido de otra manera, pero según el Times “el vasto aparato de seguridad de Rusia ha tratado de mostrar todas las formas de protesta, no importa si son leves, cada vez más como subversivas y, por ende, ilegales”. Incluso las protestas unipersonales, protegidas por la ley, han sido reprimidas.

Según denunció en 2018 el grupo de derechos humanos ucraniano KHPG, el FSB “despliega a su personal como provocadores en los juicios por motivos políticos” y debido a la acción de uno de sus miembros “varios jóvenes rusos, incluidas dos adolescentes, han estado detenidos desde marzo y se enfrentan a largas sentencias por supuestamente ‘organizar una organización extremista’ creada, en los hechos, por el FSB”.

Según KHPG, el servicio heredero del KGB “simplemente afirmará que ‘Ruslan D’ no era uno de ellos, sino un ‘voluntario’ que usó sus propios recursos para rentar espacios y comprar la impresora necesaria para presentar pruebas contra los jóvenes activistas”. Denunciaron que la identidad de Ruslan D. podría ser Alexander Andreevich Konstantinov y que la estratagema consistió en que él había advertido “posibles actividades ilegales” en el grupo de Telegram y había decidido investigar. “Su relato sugiere que esta vigilancia, que lleva todas las marcas de la provocación, comenzó a principios de noviembre [de 2017] después de que aparecieran ‘chats opositores’ el día 6″.

Memorial, la organización de derechos humanos rusa más antigua, declaró que los acusados, ahora condenados, eran detenidos políticos. En un estudio del Caso Nueva Grandeza, Memorial dijo que “básicamente, el grupo fue fabricado por los servicios de seguridad rusos que se esforzaron por darle a la organización un carácter extremista”. El infiltrado llegó a persuadir a Pavlikova, que se había peleado con algunos miembros y se había ido del grupo, de que regresara: ella tenía entonces 17 años.

