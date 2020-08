Mike Pompeo firmó un acuerdo con Eslovenia para excluir a Huawei del desarrollo de su red 5G

Mike Pompeo y el presidente esloveno, Borut Pahor (Reuters)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo firmó este jueves junto a su homologo esloveno, Anze Logar, una declaración que tiene como objetivo excluir de la construcción de la red 5G del país europeo a Huawei, empresa vinculada el régimen chino.

“El partido comunista de China desea restringir la libertad de todos nosotros”, advirtió Pompeo en rueda de prensa tras la ceremonia de la firma del documento, similar a otros que Washington ha impulsado y rubricado con diversos países.

La declaración, aunque no menciona explícitamente ni a China y ni su gigante tecnológico Huawei, apunta precisamente contra ellos, algo que ha dejado claro el jefe de la diplomacia estadounidense con sus comentarios de hoy.

Para Washington se trata de una respuesta al hecho de que “la gente desea vivir en libertad”, dijo Pompeo. También subrayó la importancia de que toda la Unión Europea coopere estrechamente con Estados Unidos para impedir la restricción de la libertad de sus ciudadanos.

“EEUU es la única fuerza del mundo occidental capaz de enfrentarse al peligro de ataques híbridos, que incluyen armas cibernéticas, biológicas”, entre otras, aseguró por su parte el primer ministro esloveno, Janez Jansa, en la misma rueda de prensa.

La visita de seis horas de Pompeo es la primera que un secretario de Estado estadounidense a Eslovenia en 23 años, y la realiza en el marco de la gira que inició en la República Checa y que incluirá también Austria y Polonia.

El objetivo declarado de la gira es contrarrestar la influencia energética de Rusia y la tecnológica de China en Europa Central, países a los que definió como “autoritarios” y una amenaza a las “sociedades libres” durante su estancia en República Checa.

EEUU ya ha firmado declaraciones similares sobre la seguridad de la red 5G con otros países de la región, en el contexto de un enfrentamiento con Beijing por controlar la nueva tecnología de banda ancha. Estados Unidos promueve a las empresas europeas con capacidad para construir redes 5G: Nokia (Finlandia), Ericsson (Suecia) y Samsung (Corea del Sur).

Beijing, por su parte, ha dejado entrever su voluntad de castigar a estas dos empresas. El ministro de Comercio chino está evaluando el control de exportaciones de los productos que ambas compañías fabrican en tierra asiática, lo que frenaría varias de sus operaciones, al no poder contar con material fundamental.

Entre los países que ya han desistido de contratar a Huawei para estos propositos se encuentran el Reino Unido, República Checa, Polonia, Suecia, Estonia, Rumania, Dinamarca, Grecia, Singapur y Letonia.

Huawei niega acusaciones de que China utiliza su tecnología para espionaje y alega que Washington no ha ofrecido ningunas pruebas. La compañía china ha invitado al Gobierno esloveno a concluir un acuerdo sobre no espionaje, para garantizar que su tecnología no sería utilizada para actividades de control, pero el Ejecutivo esloveno no ha respondido, según la agencia de noticias STA.

Pompeo llega a Eslovenia cinco meses después de la llegada al poder del populista de derechas Janez Jansa, un declarado admirador del presidente de EEUU, Donald Trump.

(Con información de EFE)

