Tras desacuerdos entre el Gobierno y la oposición, Polonia postergará sus elecciones presidenciales por el avance del coronavirus

La elección presidencial polaca, que iba a celebrarse el próximo domingo 10 de mayo, ha sido postergada a una fecha ulterior, anunciaron el miércoles el jefe del partido en el poder Ley y Justicia (PiS) Jaroslaw Kaczynski, y su aliado Jaroslaw Gowin, en una declaración conjunta.

Los comicios previstos no se celebrarán, el Tribunal Supremo constatará después su invalidez y la presidenta de la cámara baja, Elzbieta Witek, anunciará la fecha de las nuevas elecciones presidenciales en “la primera fecha posible”, dijeron en Twitter los dos políticos que llegaron a este acuerdo después de que Gowin, jefe del pequeño partido Polonia Junta, aliado del PiS, se negaba a mantener la fecha del 10 de mayo.

Además, calificaron la decisión como “una solución que garantizará a los polacos la oportunidad de participar en elecciones democráticas”. En efecto, la decisión aportó algo de claridad a una situación caótica que había dejado a los polacos sin saber si votarían este fin de semana por un presidente.

La fecha del 10 de mayo se había establecido hace meses, pero la pandemia de coronavirus y el bloqueo ordenado por el gobierno complicaron los preparativos de la elección.

Al principio, la coalición gobernante había tratado de cumplir con la fecha de las elecciones pero reemplazando la elección presencial en una votación por correo, pero la iniciativa no fue aprobada. No fueron pocos quienes manifestaron su preocupación por una elección que podría no cumplir con los estándares democráticos adecuados.

Un desacuerdo entre los líderes de los partidos de la coalición de gobierno, Kaczynski y Gowin, también había creado un punto muerto que había amenazado con causar una crisis política aún mayor. Sin embargo, su declaración conjunta del miércoles sugiere que la crisis ha sido evitada.

