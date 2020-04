Hay algunas personas que no deben ser ignoradas. En las primeras etapas, muchas personas estaban infectadas y encontrar una cama de hospital era difícil, no podían tratarse y no tenían la oportunidad de realizar pruebas de ácido nucleico, por lo que no obtuvieron diagnóstico. Algunos de ellos murieron en el hospital, pero la mayoría murió en sus casas. Mi compañero de escuela secundaria dijo que dos de sus queridos colegas murieron en sus casas. La suegra murió en su casa y la funeraria no tenía automóvil para recoger el automóvil todo el día. Por la noche, una camioneta llegó y fue remolcada. No hay pocos muertos como este. Debido a que no han sido diagnosticados con la nueva neumonía, no están en la lista de muertos. Cuanta gente hay en la misma situación no lo sé. Hoy discutimos el asunto con un psicólogo por teléfono. Todos sentimos que si podemos registrar estas muertes una por una a través de la comunidad e incluirlas en la lista de nuevos fallecidos de este coronavirus, el país consolará a estas afligidas familias.