En febrero, el gobierno democrático de Taiwán ya había advertido de la posibilidad de compartir sus conocimientos con los profesionales de la OMS como consecuencia de su cercanía con el régimen comandado por Xi Jinping. “Taiwán no está gobernada por China y, por tanto, no debería ser considerada como una zona infectada”, había dicho otra portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joanne Ou, en una conferencia de prensa el 18 de febrero pasado. “Instamos a la OMS a que sea profesional y neutral: rompan con el reclamo irracional de China. No sean secuestrados por China”, señaló.