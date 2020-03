En Irak, el líder político-militar chiíta Moktada Al-Sadr rechazó cualquier vacuna que tenga origen en laboratorios estadounidenses o israelíes y acuso al presidente Donald Trump de ser responsable de propagar el virus. No aceptaremos la ayuda de nadie que no sea Allah. Cualquier medicamento que provenga de los sionistas o los imperialistas estadounidenses la consideramos una infección, no la aceptamos, ambos son enemigos de Allah y constituyen un virus para la humanidad”, declaro Al-Sadr.