El trabajo, “Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak in China” (Efecto de las intervenciones no-farmacológicas para contener el brote de COVID-19 en China), también evaluó que si las autoridades chinas hubieran demorado esas medidas, la cantidad de casos se habría multiplicado por tres (demora de una semana), por siete (demora de dos semanas) o por 18 (demora de tres semanas).