Hoy me he levantado con molestias, me duele la cabeza y la garganta, me siento muy cansado y no tengo hambre ni fuerzas para hacer nada. Sólo quiero estar tumbado, pero a la vez me duele demasiado el cuello y la espalda. Lo primero que pienso es que tengo el virus y que en ningún caso debo contagiar a mi esposa embarazada. Es por eso que decido confinarme dentro de nuestra propia reclusión: hasta que me encuentre mejor viviré solo en uno de los cuartos de la casa.