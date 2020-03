Nueva York, la metrópolis más grande de Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de la epidemia de COVID-19 en el país. Sus museos, el Guggenheim y el Museo de Arte Metropolitano, ofrecen visitas basadas en la realidad virtual y videos, como el The Met 360° Project o el acceso gratuito a una colección digital de más de 200 libros y mil 700 obras, para que cualquiera pueda recorrer y observar el arte y la arquitectura reconocida de ambas instituciones. Se puede visitar The Met Breuer, The Temple of Dendur, The Met Cloisters, The Charles Engelhard Court, Arms and Armors Galleries y más.