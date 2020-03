Aún así, ese menor aumento de los casos positivos debe tomarse con “mucho cuidado”, advirtió en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. “En algunas comunidades obviamente la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio no se pueden reportar y no tenemos una idea muy objetiva de la transmisión comunitaria. Se están haciendo estudios para conocer esta realidad. Es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total”, sostuvo.