Con su perspectiva coincidieron médicos del Reino Unido y de Singapur que firmaron una columna conjunta en The Lancet: “¿Podemos contener el brote de COVID-19 con las mismas medidas que el SARS?”. Lo dudan, escribieron: “El COVID-19 difiere del SARS en cuanto al período de infección, la capacidad de transmisión, la gravedad clínica y el alcance de la propagación en la comunidad”. Sin embargo, no existe un Plan B: “Incluso si las medidas tradicionales de salud pública no son capaces de contener plenamente el brote de COVID-19, seguirán siendo eficaces para reducir la incidencia máxima y las muertes a nivel mundial”, destacaron.