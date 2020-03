El inversor activista Carl Icahn aumentó sus cuotas en la compañía de alquiler de autos Hertz Global Holdings Inc. y Newell Brands Inc. (fabricante de productos de plástico y metal para el hogar y la oficina), según documentos regulatorios. Warren Buffett compró acciones de la aerolínea Delta Air Lines Inc., mientras que los herederos de la fortuna de Tetra Laval invirtieron US$317 millones en acciones de International Flavours & Fragrances Inc. (una multinacional de perfumería y cosméticos).